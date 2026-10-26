वाल्मीकि जयंती पर योगी का संदेश, समानता और सामाजिक न्याय से बनेगा आदर्श समाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से भगवान श्रीराम के आदर्श अपनाने, भेदभाव से दूर रहने और समाज में ऊंच-नीच की दीवारें खत्म करने की अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर युवाओं से समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अपने संदेश में युवाओं से भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करने और किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज में ऊंच-नीच की दीवारें मन से टूटेंगी, तभी समरस और आदर्श समाज का सपना साकार हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि को केवल भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का महान मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देती है। भगवान श्रीराम के चरित्र के माध्यम से प्रेम, न्याय, समरसता और बंधुत्व पर आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना भी सामने आती है।

योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से संकल्प लेने को कहा कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उनके संदेश में सामाजिक समानता और आपसी सम्मान को समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण आधार बताया गया।

रामायण में सामाजिक समानता और बंधुत्व का संदेश मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम और निषादराज गुह की मित्रता का उल्लेख करते हुए सामाजिक समानता और आत्मीयता का संदेश दिया। उन्होंने रामायण की पंक्ति, ‘तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा’, का संदर्भ देते हुए कहा कि सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर सम्मान और समानता का भाव ही समाज को जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि समाज में समरसता स्थापित करने के लिए लोगों को अपने मन से ऊंच-नीच की भावना दूर करनी होगी। युवाओं को भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने और सभी के प्रति सम्मान का भाव रखने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि की रामायण केवल धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य, मर्यादा और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा भी देती है। भगवान श्रीराम के जीवन से मिलने वाली सीख समाज में न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा न दें और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

वंचित वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं का उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़े पवित्र स्थलों के विकास के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के साधना स्थल के विकास की पहल की गई है। वहीं, बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए भी कार्य किए गए हैं। अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाना भी उनकी विरासत को सम्मान देने का कदम बताया गया। वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश को भी उन्होंने महर्षि के प्रति सम्मान का प्रतीक कहा।

मुख्यमंत्री ने वंचित और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। इनमें स्वच्छताकर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है और मुसहर, कोल, थारू तथा घुमंतू समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।