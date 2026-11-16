योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे, सोमवार को कॉफी टेबल बुक का विमोचन

योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे होने पर सोमवार को कॉफी टेबल बुक जारी होगी। इसमें पत्रों के संदेश और किसानों से विकास तक के विषय संकलित हैं। 1090 परिसर में प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन होगा, जबकि सात दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पहल की सात थीमों को मंच पर लाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री की ओर से अब तक लिखी गई पातियों के प्रमुख संदेशों और विषयों को संकलित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 1090 परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे।

प्रदर्शनी में 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह के सफर को तस्वीरों और अन्य रचनात्मक माध्यमों से दिखाया जाएगा। इसमें अलग-अलग सप्ताहों की थीम, संदेश और जनसरोकारों से जुड़े विषय शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता के बीच संवाद को आगे बढ़ाना है।

जनता से संवाद की पहल 'योगी की पाती' के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, आस्था, विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों को उठाया गया है। कॉफी टेबल बुक में इन विषयों के साथ जनता की अपेक्षाओं और प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़े संदेशों को भी जगह दी गई है।

आयोजन के तहत सात दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी चलेगी। हर दिन की सांस्कृतिक संध्या 'योगी की पाती' की एक खास थीम पर आधारित होगी। गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक जीवन, विकास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विषयों को सामने रखा जाएगा।

सात दिनों की सात थीम सोमवार को 'मिट्टी की पाती' के तहत किसान, खेती और गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियां होंगी। मंगलवार की 'बेटी की पाती' महिला सुरक्षा, सम्मान और बेटियों की आकांक्षाओं पर केंद्रित रहेगी। बुधवार को 'नौजवान की पाती' के जरिए रोजगार, मेहनत, कौशल और युवाओं के सपनों को अभिव्यक्ति दी जाएगी।

गुरुवार की 'आस्था की पाती' में अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन और नैमिषारण्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत दिखाई जाएगी। शुक्रवार की 'रफ्तार की पाती' में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों, मेट्रो और औद्योगिक विकास के विस्तार को केंद्र में रखा जाएगा।

शनिवार की 'सुकून की पाती' सुरक्षित उत्तर प्रदेश, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर आधारित होगी। रविवार को 'आपकी पाती' के तहत बीते दस वर्षों की यात्रा को गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए दिखाया जाएगा।