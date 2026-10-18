योगी ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के आर्थिक अवसर बढ़ाने की बात कही

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महिलाओं की आजीविका, पोषण सेवाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादक कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों के विस्तार का जिक्र किया।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, पोषण और आय अर्जित करने के अवसरों का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपये मुख्यमंत्री के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पूरक पोषण उपलब्ध कराने और प्रारंभिक बाल देखभाल जैसी सेवाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने का भी उल्लेख किया। हालांकि, सरकार के बयान में मानदेय वृद्धि लागू होने की तारीख, इससे लाभान्वित होने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या और बीमा योजना के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी नहीं दी गई।

आदित्यनाथ ने टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपे जाने का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना और महिलाओं के लिए आय के अवसर तैयार करना है। टेक होम राशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़ीं चार लाख से अधिक महिलाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं बलिनी, सामर्थ्य, काशी, बाबा गोरखनाथ और सृजनी जैसी दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़ी हैं। उनके अनुसार, इन कंपनियों के माध्यम से महिलाएं दुग्ध उत्पादन में भागीदारी कर आय अर्जित कर रही हैं।

हालांकि, बयान में इन कंपनियों के कुल कारोबार, उनसे जुड़ी महिलाओं की औसत आय या समय के साथ उनकी कमाई में हुए बदलाव का विवरण नहीं दिया गया। इन आंकड़ों से योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने में मदद मिल सकती है।

आदित्यनाथ ने बीसी सखी पहल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों सहित उन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है, जहां बैंक शाखाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है।

स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी पहल पर जोर मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1.20 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, ऋण और सामूहिक आजीविका गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। इनमें कृषि, दुग्ध उत्पादन और छोटे कारोबार जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

उन्होंने लखपति दीदी पहल का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आजीविका और उद्यमिता के माध्यम से अपनी घरेलू आय बढ़ाने में मदद करना है। हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि राज्य में इस पहल के तहत कितनी महिलाएं निर्धारित आय के स्तर तक पहुंची हैं या उनकी आय में कितना बदलाव आया है।