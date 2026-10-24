योगी ने साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान के विस्तार पर दिया जोर

टेकसंगम 2026 में उत्तर प्रदेश की साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने पर जोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में 2017 से पहले दो साइबर थाने और चार फॉरेंसिक लैब थीं; अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने हैं। टेकसंगम में एआई, साइबर फॉरेंसिक और साक्ष्यों पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई तकनीकों का इस्तेमाल जनहित, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में होना चाहिए। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) में आयोजित टेकसंगम 2026 की विशेषताओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षित मानव संसाधन को बढ़ावा देना जरूरी है। टेकसंगम 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फॉरेंसिक, क्वांटम तकनीक और डेटा प्रोटेक्शन जैसे विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है।

साइबर जांच का विस्तार योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो साइबर थाने और चार फॉरेंसिक लैब थीं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी और तकनीक का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं होने के कारण अपराधियों को कानून से बच निकलने का मौका मिलता था। उस समय प्रदेश में सजा मिलने की दर 30 प्रतिशत से भी कम थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक जांच से जुड़े संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में काम किया। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने हैं। इसके साथ ही हर मंडल में फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी संसाधनों और वैज्ञानिक जांच की क्षमता बढ़ने से साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने और अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने सजा मिलने की दर में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने इसका मौजूदा आंकड़ा नहीं बताया।

युवाओं के लिए नए अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। उनके मुताबिक, तकनीक का उद्देश्य केवल अपराधों की जांच करना नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना भी है।

टेकसंगम 2026 में देश-विदेश के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, विधि विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच पर डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता और नई तकनीकों के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा होगी। इससे शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान और उद्योग के बीच सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं।