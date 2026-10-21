एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए योगी ने रुकवाया विजयादशमी का जुलूस

गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास एंबुलेंस के फंसने पर मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को रास्ता खाली कराने के निर्देश दिए।

गोरखपुर में विजयादशमी के जुलूस के दौरान एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलूस रुकवाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम गोरखपुर में विजयादशमी के पारंपरिक जुलूस को कुछ देर के लिए रुकवा दिया। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास भीड़ में गंभीर रूप से बीमार मरीज को ले जा रही एंबुलेंस फंस गई थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एंबुलेंस का सायरन सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को उसे रास्ता देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में पारंपरिक विजयादशमी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। जुलूस के साथ चल रही सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ के कारण मुख्य द्वार के पास वाहनों की आवाजाही के लिए सीमित जगह बची थी। इसी दौरान मरीज को लेकर पहुंची एंबुलेंस भीड़ में फंस गई।

सायरन सुनते ही मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को रास्ता खाली कराने के लिए कहा। उनके निर्देश पर जुलूस को रोक दिया गया, ताकि एंबुलेंस को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। एंबुलेंस के निकलने के बाद ही जुलूस को निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ाया गया।

भीड़ के बीच एंबुलेंस के लिए रास्ता खाली कराया प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह घटना मंगलवार शाम गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास हुई। विजयादशमी के अवसर पर मंदिर से निकल रहे पारंपरिक जुलूस को देखने और उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। भीड़ के कारण सड़क पर जगह कम थी और एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

एंबुलेंस का सायरन सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने वाहन के पास से ही सुरक्षाकर्मियों को रास्ता साफ करने के निर्देश दिए। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल जुलूस रुकवाया और एंबुलेंस को निकलने देने के लिए सड़क खाली कराई। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और अन्य लोगों ने भी सहयोग किया और रास्ते से हटकर वाहन को आगे बढ़ने दिया।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भीड़ और सीमित जगह होने के बावजूद एंबुलेंस बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से निकल गई। उसके आगे बढ़ जाने के बाद जुलूस फिर से अपने निर्धारित मार्ग पर चलने लगा। इस दौरान मरीज को चिकित्सा सहायता के लिए ले जा रही एंबुलेंस को प्राथमिकता दी गई।

विज्ञप्ति में मरीज की स्थिति गंभीर बताई गई है, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई कि एंबुलेंस किस अस्पताल जा रही थी या मरीज की आगे की स्थिति क्या रही।

घटना के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और अन्य लोगों ने भी रास्ता खाली कराने में सहयोग किया। एंबुलेंस के निकलने तक जुलूस को रोका गया और उसके बाद ही आगे बढ़ाया गया।