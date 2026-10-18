योगी ने यूपी में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ने का दावा किया

नवरात्रि के सातवें दिन मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के उपायों और पुलिस की प्रतिक्रिया समय में कमी का किया उल्लेख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों और महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के आर्थिक विकास से जोड़ा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा संदेश में कहा कि मां कालरात्रि का स्वरूप अन्याय, अत्याचार और आतंक के अंत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अन्याय और भय को समाप्त करना न्याय, शांति और भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद के हालात की तुलना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानून का शासन स्थापित करने और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

महिला सुरक्षा के उपायों और पुलिस की प्रतिक्रिया समय का उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। इनमें मिशन शक्ति, एकीकृत 1090 महिला हेल्पलाइन, महिला बीट पुलिसिंग और सेफ सिटी परियोजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को घर से लेकर सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों तक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में पुलिस का प्रतिक्रिया समय वर्ष 2016 के 65 मिनट से घटकर अब पांच मिनट रह गया है। उन्होंने इसे आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कानून-व्यवस्था लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों से जोड़ा। हालांकि, इस संबंध में जारी बयान में प्रतिक्रिया समय की गणना के तरीके या आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल के कारण महिलाएं अब रात्रि पाली में भी काम कर रही हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों से भी जोड़ा।

आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि माफिया गतिविधियों, अपराध और सांप्रदायिक तनाव के कारण महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके विकास के अवसर प्रभावित हुए थे। ये टिप्पणियां राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के आकलन का हिस्सा थीं।

महिला श्रम बल भागीदारी को आर्थिक विकास से जोड़ा मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उनके अनुसार, यह वृद्धि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के प्रयासों को भी समर्थन मिल रहा है।

हालांकि, मुख्यमंत्री के बयान में श्रम बल भागीदारी के इन आंकड़ों की समयावधि, स्रोत और गणना की पद्धति का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी।

श्रम बल भागीदारी दर से आशय उस आबादी के अनुपात से है जो रोजगार में है या काम की तलाश कर रही है। महिलाओं की इस भागीदारी में बदलाव रोजगार के अवसरों, शिक्षा, कौशल विकास, कामकाजी परिस्थितियों और कृषि तथा असंगठित क्षेत्रों में उनकी भूमिका जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए रोजगार, पुलिस प्रतिक्रिया समय और अपराध से जुड़े तुलनीय आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक होगा।