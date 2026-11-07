राम जन्मभूमि पर दीप जलें तो हर घर-आंगन भी रोशन हो: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने दीपक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दीपक केवल मिट्टी का एक पात्र नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली और अयोध्या में आयोजित होने वाले 10वें दीपोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर दीप प्रज्ज्वलित हों, तब सभी अपने घरों और आंगनों में भी दीप जलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, आत्मगौरव और सनातन चेतना के पुनर्जागरण का महापर्व है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुण्यसलिला मां सरयू की गोद में बसी अयोध्या नगरी उल्लास, गौरव और भक्ति के महाकुंभ 'दिव्य दीपोत्सव' के लिए पूरी तरह सज्जित है। उन्होंने कहा कि वर्षों की प्रतीक्षा और करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतिफल लाखों दीपों की स्वर्णिम आभा के रूप में सामने आने जा रहा है। यह आयोजन अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय का संदेश देगा। दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अवधपुरी उल्लास और उत्साह से सराबोर है।

दीपोत्सव में शामिल होने वाले अतिथियों का किया स्वागत योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे उपराष्ट्रपति, विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, राजनयिकों, साधु-संतों और देश-विदेश से आने वाले रामभक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि समता, समरसता, सांस्कृतिक एकात्मता और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से जुड़ा यह पर्व सभी को एक सूत्र में बांधता है। विशिष्ट अतिथियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस आयोजन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने दीपक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दीपक केवल मिट्टी का एक पात्र नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक है। यह हमें सदियों से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता आया है कि अंधकार से लड़ने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटी-सी ज्योति जलाना ही पर्याप्त है। प्रकाश की एक किरण भी अंधकार को दूर कर सकती है।

उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति में आयोजित दीपोत्सव इस सांस्कृतिक परंपरा का सजीव उदाहरण है। मां सरयू को साक्षी मानकर प्रभु श्रीराम की प्रिय नगरी में 10वें दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

2017 में शुरू हुई परंपरा ने बनाई वैश्विक पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में सरयू तट पर प्रज्ज्वलित संकल्प की एक लौ ने आज भारतीय सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक पटल पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है। दीपोत्सव के दस वर्षों का यह सफर केवल दीपों की जगमगाहट और विश्व कीर्तिमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण और राष्ट्र के आत्मगौरव की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।

उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर प्रज्ज्वलित लाखों दीपों ने न केवल अंधकार को दूर किया, बल्कि आस्था, अंत्योदय और स्थानीय स्वावलंबन की नई ज्योति भी जगाई है। यह दशक उस ऐतिहासिक संकल्प की सिद्धि का साक्षी है, जिसने सदियों की प्रतीक्षा को भव्य यथार्थ में बदलते हुए अयोध्या को उसकी सांस्कृतिक पहचान और गौरव के साथ पुनः प्रतिष्ठित किया है।