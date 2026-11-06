धनतेरस पर ओडीओपी उत्पादों को उपहार बनाने की मुख्यमंत्री की अपील

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के कारीगरों की कला और लगातार किए जा रहे प्रयास सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी समृद्ध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे उपहार खरीदने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत बने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों से की गई एक खरीदारी किसी हुनरमंद परिवार के घर में स्वावलंबन और सम्मान का दीप जला सकती है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर लोगों से ‘लोकल वाली दिवाली’ मनाने और ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने धनतेरस और धन्वंतरि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समृद्धि, शुभता और मंगल का प्रतीक है। ऐसे अवसर पर प्रदेश के कारीगरों और शिल्पकारों को भी उत्सव में सहभागी बनाया जाना चाहिए।

स्थानीय शिल्प को बढ़ावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के कारीगरों की कला और लगातार किए जा रहे प्रयास सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने भदोही के विश्वप्रसिद्ध कालीन, प्रयागराज के मूंज शिल्प, मैनपुरी की तारकशी और चित्रकूट के काष्ठ खिलौनों का उल्लेख करते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान बताया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश का निर्यात वर्ष 2016-17 में 84 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। उन्होंने इस वृद्धि को शिल्पकारों और दस्तकारों की उद्यमशीलता तथा सामर्थ्य का प्रमाण बताया। उनके अनुसार, पारंपरिक उत्पादों को बाजार और पहचान दिलाने में आधुनिक सुविधाओं की भी भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के आधुनिक एक्सपो मार्ट तथा भदोही के ‘कार्पेट बाजार’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रदेश के पारंपरिक शिल्पों को वैश्विक मंचों पर पहचान दिला रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन को आत्मसात करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि धनतेरस पर ओडीओपी उत्पादों को उपहार के रूप में चुनने से स्थानीय हुनर को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अपील के जरिए मुख्यमंत्री ने त्योहार की खरीदारी को कारीगर परिवारों की आजीविका और सम्मान से जोड़ने की कोशिश की।

पुलिस में नियुक्ति पत्र धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चयनित 4,543 उप निरीक्षकों और प्लाटून कमांडरों को नियुक्ति-पत्र भी वितरित करेंगे। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और धन्वंतरि जयंती की हार्दिक बधाई दी। उनके संदेश में एक ओर स्थानीय उत्पादों की खरीद के जरिए कारीगरों को समर्थन देने की अपील रही, तो दूसरी ओर पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र देने का कार्यक्रम भी शामिल रहा।