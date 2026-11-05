योगी का कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। गुरुवार को गाजियाबाद में उनकी “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” पदयात्रा होनी है। उन्होंने इसे संवैधानिक मर्यादाओं और जनादेश के सम्मान का संदेश बताया। आरोपों के समर्थन में कोई खास घटना नहीं बताई।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे देश के लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लगातार नकार रही है। वह गुरुवार को गाजियाबाद में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र जनता के विश्वास, संवैधानिक मर्यादाओं और जनादेश के सम्मान पर आधारित राष्ट्रीय शक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से लगातार समर्थन न मिलने के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस और गठबंधन पर आरोप योगी ने कहा, “जनता के द्वारा लगातार नकारे जा रहे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा भारत के महान लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का निरंतर प्रयास हो रहा है।” उन्होंने कहा कि वह गाजियाबाद की पदयात्रा में भारत के लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक मर्यादाओं के सम्मान और जनादेश की सर्वोच्चता का संदेश लेकर शामिल होंगे।

लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के कथित लोकतंत्र विरोधी कृत्यों पर लगातार सवाल उठाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बयान में पदयात्रा को लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक व्यवस्था के सम्मान का संदेश देने वाला कार्यक्रम बताया गया है।

योगी ने विपक्षी दलों पर अपने आरोपों के समर्थन में किसी खास घटना या कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया। बयान में कांग्रेस या इंडी गठबंधन के किसी नेता की प्रतिक्रिया भी शामिल नहीं है। पदयात्रा के आयोजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी, जैसे इसका मार्ग और समय, भी बयान में नहीं दी गई है।