नवा रायपुर में यश फैन्स की इकाई से 3,500 लोगों को रोजगार की उम्मीद

नवा रायपुर में 152.74 करोड़ रुपये के निवेश से यश फैन्स की नई विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, परियोजना से 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर में यश फैन्स की नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया गया।

छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में यश फैन्स की नई औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में परियोजना का भूमिपूजन किया गया। राज्य सरकार के अनुसार, इस इकाई पर 152.74 करोड़ रुपये का निवेश होगा और यहां 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह प्रदेश की पहली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। उनके अनुसार, यश फैन्स की इकाई से रोजगार के साथ प्रदेश में विनिर्माण गतिविधियों का भी विस्तार होगा।

तैयार उत्पादों पर जोर राज्य सरकार ने कहा कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग तैयार उत्पाद बनाने में किया जा सकेगा। प्रदेश में उत्पादित स्टील और एल्युमिनियम का इस्तेमाल इकाई में विनिर्माण के लिए किया जाएगा। इससे कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों के निर्माण के जरिए राज्य के भीतर अधिक आर्थिक लाभ बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

यश फैन्स क्रॉम्पटन, हैवेल्स, उषा और मिल्टन जैसे ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रिक पंखे और रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाती है। नई इकाई में इन ब्रांड्स के उत्पाद भी बनाए जाने की उम्मीद है। नवा रायपुर में बनने वाली इकाई छत्तीसगढ़ में कंपनी की पहली इकाई होगी।

स्थानीय कारोबार को अवसर परियोजना से कल-पुर्जों की आपूर्ति, पैकेजिंग और परिवहन जैसी सेवाओं की मांग बढ़ने की भी उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं और संयंत्र में मिलने वाले प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा भी काम के नए रास्ते खुल सकते हैं।

यश फैन्स के चेयरमैन रितेश नरेडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्टील और एल्युमिनियम की उपलब्धता, देश के मध्य में स्थिति, मेहनती श्रमबल और सरकार का सहयोग कंपनी के विस्तार के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने राज्य को विनिर्माण बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्थान बताया।

मुख्यमंत्री ने कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टील, कोयले और बिजली के जरिए देश की प्रगति में योगदान देता रहा है और अब यहां घरेलू इस्तेमाल के उत्पाद भी बनाए जा सकेंगे। उन्होंने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान से जोड़ते हुए कहा कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ उत्पाद देशभर के घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।