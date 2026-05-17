विश्व हाइपरटेंशन दिवस: पंजाब की सेहत योजना से 40 से 90 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को राहत

पंजाब सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हाई ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी बीमारियों के मरीजों को समय पर और किफायती इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना (MMSY) राज्य में हाई ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर जारी बयान में सरकार ने कहा कि योजना के तहत मरीजों को समय पर और किफायती इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, अनियंत्रित रक्तचाप के कारण होने वाले स्ट्रोक, हृदय संबंधी आपात स्थितियों और किडनी रोगों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक मामले 40 से 80 वर्ष आयु वर्ग में दर्ज किए गए हैं। वहीं गुरदासपुर में 94 वर्ष और एसएएस नगर में 98 वर्ष तक के मरीजों ने भी योजना का लाभ लिया है।

पटियाला, एसएएस नगर, होशियारपुर, जालंधर और फरीदकोट जिलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। अमृतसर और लुधियाना में 50 से 77 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही।

जीवनशैली से जुड़ी चुनौतियां सरकारी मेडिकल कॉलेज और राजिंद्रा अस्पताल, पटियाला के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सौरभ शर्मा ने कहा कि हाइपरटेंशन अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है।

उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में मामले अधिक हैं, लेकिन अब किशोरों और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर के मामले सामने आ रहे हैं।

डॉ. शर्मा के मुताबिक, तनाव, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और अनियमित दिनचर्या जैसे कारण इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी रोग जैसी जटिलताएं पहले की तुलना में कम उम्र में सामने आ रही हैं।

समय पर इलाज पर जोर स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि मरीजों को समय पर इलाज के लिए प्रेरित करना है। पहले कई परिवार आर्थिक कारणों से अस्पताल में भर्ती कराने में देरी करते थे, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती थी।

अधिकारियों ने कहा कि योजना ने मध्यम वर्गीय परिवारों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों को महंगे इलाज के खर्च से राहत देने में मदद की है।