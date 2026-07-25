'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान में महिलाओं की बढ़ी भूमिका, परिवारों के सहयोग से नशा मुक्ति पर पंजाब सरकार का जोर

पंजाब सरकार 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दे रही है। माताएँ, पत्नियाँ, और बहनें नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होकर परिवारों को संगठित कर रही हैं, जिससे नशा मुक्ति की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा रहा है।

पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में चल रहे 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत माताएं, पत्नियां और बहनें नशा मुक्ति अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रही हैं। सरकार के अनुसार, परिवारों के सहयोग से नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में मोगा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में नशा छोड़ चुके लोगों और उनके परिजनों ने अपने अनुभव साझा किए।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नशा मुक्ति को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक भागीदारी से जुड़ा अभियान मानती है। उन्होंने कहा कि परिवार, विशेषकर महिलाएं, नशे के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी सहयोगी बनकर सामने आई हैं।

महिलाओं ने साझा किए नशा मुक्ति के अनुभव सरकार के अनुसार, नशे का सबसे अधिक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयों, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं के बीच अब कई परिवार नशे की लत को बीमारी के रूप में स्वीकार कर अपने प्रियजनों को इलाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनके पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

एसएफसी कॉलेज, जलालाबाद में आयोजित "मेनेस ऑफ सब्सटांस अब्यूज़–अनकवरिंग द बर्डन ऑन वुमेन" विषयक कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए।

लुधियाना की रागिनी कौर ने कहा, "मेरे पति शादी से पहले ही नशे के आदी थे, लेकिन मुझे इसका पता शादी के बाद साथ रहने पर चला। हमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, तभी किसी ने हमें उन्हें नशा मुक्ति एवं रिहैबिलिटेशन केंद्र ले जाने की सलाह दी। वहाँ इलाज से उन्हें बहुत लाभ हुआ। आज वे पूरी तरह नशामुक्त हैं। मेरे पति के पूरी तरह नशा मुक्त होने के बाद हमने अपने मामा के बेटे को भी उसी केंद्र में इलाज के लिए भेजा और वह भी सफलतापूर्वक नशे से बाहर आ गया।"

मोगा के गांव बुट्टर कलां की बलविंदर कौर ने कहा, "नशे ने हमारे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। काउंसलिंग के दौरान हमें समझाया गया कि नशे से मुक्ति एक ऐसी यात्रा है, जिसमें पूरे परिवार की भूमिका होती है। मैं अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र लेकर गई। आज वे पूरी तरह नशामुक्त हैं। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोस का एक युवक, जो हेरोइन का आदी था, वह भी सफलतापूर्वक नशे से बाहर आ चुका है।"

सरकार का कहना है कि ऐसी कहानियां यह दर्शाती हैं कि महिलाएं केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी उपचार के लिए प्रेरित कर रही हैं।

सरकार ने पारिवारिक काउंसलिंग पर दिया जोर सरकार ने कहा कि सभी सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार प्रक्रिया के दौरान पारिवारिक काउंसलिंग को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, ताकि मरीजों के दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना कम हो सके।

लुधियाना के जिला नोडल मनोचिकित्सक डॉ. अरविंद गोयल ने कहा, "मादक पदार्थों की लत से मुक्ति सबसे अधिक सफल तब होती है, जब उपचार के साथ परिवार का मज़बूत सहयोग भी मिले। राज्य सरकार ने जहाँ पूरे पंजाब में निःशुल्क उपचार, परामर्श और रिहैबिलिटेशन सेवाओं को सुदृढ़ किया है, वहीं परिवार के सदस्यों की भागीदारी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। परिवार भावनात्मक संबल देता है, उपचार को नियमित रूप से जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है और ऐसा वातावरण तैयार करता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक नशामुक्त जीवन जी सके। अनेक मामलों में हमने देखा है कि माताएँ, पत्नियाँ और बहनें लोगों को नशामुक्ति की राह पर बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। नशामुक्ति एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें परिवार जीवन को दोबारा सँवारने में सबसे प्रभावी सहायक साबित होता है।"

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "हर सफल नशा मुक्ति के पीछे एक परिवार, एक समुदाय और ऐसी सरकारी व्यवस्था होती है, जो उम्मीद और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती है। माताएँ, पत्नियाँ और बहनें स्वस्थ, नशामुक्त और रंगला पंजाब की दिशा में बदलाव की मशालवाहक बन रही हैं। भगवंत मान सरकार के 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई को जन-आंदोलन का रूप दिया है और हम इस बदलाव का नेतृत्व कर रही महिलाओं की आवाज़ को आगे भी केंद्र में रखते रहेंगे।"