छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार के माध्यम से नई पहचान बना रही हैं, मुख्यमंत्री साईं ने कहा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर में आयोजित 'लखपति दीदी संवाद' में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत की; राज्य का लक्ष्य 10 लाख से अधिक लखपति दीदियों का है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित 'लखपति दीदी संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भरता, उद्यमशीलता और नवाचार के माध्यम से एक नई पहचान बना रही हैं।

रायपुर के एक इनडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं के साथ-साथ राज्य भर से कई 'लखपति दीदियों' ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए साईं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली पहलों को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 10 लाख "लखपति दीदियों" का लक्ष्य रखा है, जिनका तात्पर्य उन महिला उद्यमियों से है जो आजीविका गतिविधियों के माध्यम से सालाना कम से कम 1 लाख रुपये कमाती हैं। राज्य सरकार के अनुसार, 8 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही यह दर्जा हासिल कर चुकी हैं।

उन्होंने सरकारी पहलों को लागू करने में बिहान कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। साई ने कहा कि इन समूहों से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों के निर्माण और कार्यान्वयन में योगदान दे रही हैं, जिसके लिए राज्य में लगभग 18 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।

महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए, साई ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है। उनके अनुसार, इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 लाख महिला लाभार्थियों को किश्तों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वर्तमान राज्य बजट में इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 8,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पहलों की भी घोषणा की। इनमें प्रस्तावित लखपति दीदी ब्राह्मण योजना शामिल है, जो महिला उद्यमियों को देश के प्रमुख व्यापार केंद्रों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग राज्य भर में 250 “महातरी सदन” बनाएगा और आंगनवाड़ी संचालन और पोषण कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। साई ने यह भी कहा कि सरकार लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत 18 वर्ष की होने पर लड़की को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देकर और बाजारों और प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करके महिलाओं को “लाखपति दीदी से करोड़पति दीदी” बनने में मदद करने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि नवगठित बकरी पालन क्लस्टर परियोजना पशुपालन आधारित आजीविका को बढ़ावा देगी, जबकि इनक्यूबेशन केंद्र और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के साथ साझेदारी से स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

साईं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अब कृषि, लघु व्यवसाय, निर्माण सेवाएं और ड्रोन संचालन जैसी प्रौद्योगिकी आधारित भूमिकाओं सहित कई आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों को संकलित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक और छत्तीसगढ़ी कला परंपराओं से प्रेरित एक ब्रांड बुक का विमोचन किया। उन्होंने "लखपति दीदी ग्राम पोर्टल" का भी शुभारंभ किया, जो ग्राम पंचायतों का आकलन करेगा और महिलाओं की आर्थिक प्रगति के आधार पर "लखपति दीदी गांवों" की पहचान करेगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के तहत महिलाओं द्वारा की गई प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक भागीदारी में आए बदलाव को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में कई लखपति दीदियां अपने व्यवसायों का और विस्तार करेंगी।