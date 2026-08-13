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महिलाओं को संस्कृति, खेती और आजीविका की मुख्य धुरी बताया, 10 को ‘नंदा शिखर सम्मान’

By Dakshita Ojha
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टनकपुर में आयोजित 'सावन उत्सव-2026' में महिलाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गीता धामी ने इस अवसर पर महिलाओं की भूमिका को उजागर करते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता और पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए प्रेरित किया।

महिलाओं को संस्कृति, खेती और आजीविका की मुख्य धुरी बताया, 10 को ‘नंदा शिखर सम्मान’
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami (Representative image)

सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से टनकपुर के मिलन वाटिका में ‘सावन उत्सव-2026’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका के साथ उत्तराखंड की लोक-संस्कृति और परंपराओं को केंद्र में रखा गया। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली 10 महिलाओं को ‘नंदा शिखर सम्मान’ से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने महिलाओं से लोक-संस्कृति और पारंपरिक परंपराओं को सहेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की खेती, संस्कृति और आजीविका में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

धामी ने कार्यक्रम के दौरान ‘एक पौधा, प्रकृति के नाम’ अभियान के तहत चंदन का पौधा लगाया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को भी पौधे वितरित किए और पर्यावरण संरक्षण तथा पौधरोपण में भागीदारी का आह्वान किया।

बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर

गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं शिक्षा, खेल, प्रशासन और उद्यमिता समेत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताते हुए नंदा गौरा योजना का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है, जब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और अपनी पहचान बनाने में सक्षम होती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

धामी ने उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला, हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य उत्पाद, कृषि, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई और होमस्टे को महिलाओं की आय के संभावित माध्यमों के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं इन क्षेत्रों में काम कर न केवल अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और मार्केटिंग के क्षेत्र में महिलाओं और बेटियों को सहयोग देने की दिशा में काम करेगा।

लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सावन उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकधुनों पर आधारित ‘सुपर ईंजा डांस प्रतियोगिता’ और ‘मिसेज सावन क्वीन-2026’ प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण रहे। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए, जबकि अन्य प्रतिभागियों को भी सहभागिता पुरस्कार दिए गए।

कार्यक्रम में भगवान शिव और माता पार्वती पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां, ग्रुप डांस और नाट्य मंचन भी हुए। उत्तराखंड की लोक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सांतूं-आंठू (गौरा महेश) और झोड़ा-चांचरी की प्रस्तुतियां दी गईं।

मनोरंजन के लिए ‘सावन सरप्राइज अवॉर्ड्स’ और विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में महिलाओं ने हिस्सा लिया और मौके पर ही प्रश्नोत्तर के आधार पर कुछ प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए।

सम्मानित 10 महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, आपातकालीन सेवा में कार्यरत मेडिकल टेक्नीशियन तथा क्षेत्र की पहली महिला टुकटुक चालक शामिल रहीं।

गीता धामी ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके काम और संघर्ष समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं। उन्होंने महिलाओं से आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने और राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में राज्य दर्जा मंत्री हेमा जोशी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपा जोशी, बनबसा नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा विश्वकर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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