सोने की कीमतें वैश्विक बाजार, मुद्रा में बदलाव, आर्थिक स्थिति और स्थानीय मांग से प्रभावित होती हैं। इन कारकों को समझकर सोना खरीदने, उसकी कीमत जानने या गोल्ड लोन लेने का बेहतर फैसला किया जा सकता है।

वैश्विक बाजार, डॉलर की चाल, महंगाई और मांग जैसे कई कारक सोने के भाव को प्रभावित करते हैं।

सोने की कीमतें दुनिया भर के बाज़ारों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, आर्थिक हालात और स्थानीय माँग की वजह से बदलती रहती हैं। इन बातों को समझने से आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकती है, फिर चाहे आप गहने खरीद रहे हों, अपने सोने की कीमत पता कर रहे हों या गोल्ड लोन लेने के बारे में सोच रहे हों।

सोने की कीमत हर दिन बदलती है क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में सोने का कारोबार होता है और इसकी कई आर्थिक और बाज़ार से जुड़ी बातों का इसकी कीमत पर असर पड़ता है। बहुत सी बातें हैं जो सोने की कीमत पर असर डालते हैं, जिनमें मुद्रा में उतार-चढ़ाव, महँगाई, ब्याज़ दरें, आयात शुल्क और माँग शामिल हैं।

जब आप सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं तब भी ये बदलाव मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, बजाज फाइनैंस गोल्ड लोन लेने वालों को यह बात समझनी चाहिए कि गिरवी रखे गए गहनों की कीमत सिर्फ सोने के बाज़ार भाव पर नहीं, बल्कि उनकी शुद्धता, सोने के असली वज़न और कीमत तय करने के तरीके (वैल्यूएशन) पर निर्भर करती है। सोने की कीमतों में बदलाव की वजहों को जानकर आप सही विकल्प चुन सकते हैं और अपनी लोन की ज़रूरतों की बेहतर योजना बना सकते हैं।

सोने की कीमतों पर किन-किन बातों का असर होता है? सोने की कीमतें बिना किसी वजह के नहीं बदलतीं। ये दुनिया भर के बाज़ारों और देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों के हिसाब से तय होती हैं। आज दिल्ली में सोने की कीमत इन पाँच मुख्य वजहों से तय होती है। यही वजहें भारत के दूसरे शहरों में भी सोने के दाम पर असर डालती हैं।

1. दुनिया भर में सोने की कीमतें सोने का कारोबार पूरी दुनिया में होता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। जब दुनिया भर में सोने की माँग बढ़ती है या बाज़ार में उतार-चढ़ाव को देखकर निवेशक सोना खरीदते हैं, तो दुनिया में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं, माँग कम होने या बेचने का दबाव बढ़ने पर इसका उल्टा असर देखने को मिलता है।

2. अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव आमतौर पर दुनिया के बाज़ारों में सोने की कीमत अमेरिकी डॉलर में होती है। जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर पड़ता है, तो सोने का आयात करना अधिक महँगा हो सकता है। इससे दुनिया के बाज़ारों में कीमतें लगभग स्थिर रहने के बावजूद देश में सोने के दाम बढ़ सकते हैं।

3. महँगाई और आर्थिक उतार-चढ़ाव महँगाई और आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौर में अक्सर सोने को निवेश का सुरक्षित जरिया माना जाता है। जब निवेशक बढ़ती कीमतों, राजनीतिक तनाव या बाज़ार में उतार-चढ़ाव को लेकर फिक्र में होते हैं, तो सोने की माँग बढ़ जाती है। ज़्यादा माँग होने से सोने के दाम भी बढ़ सकते हैं।

4. ब्याज़ दरें और केंद्रीय बैंक के नियम ब्याज़ दरों में बदलाव से निवेश के फैसलों पर असर पड़ सकता है। जब ब्याज़ दरें कम होती हैं, तो ब्याज़ देने वाले निवेशों के मुकाबले सोना ज़्यादा बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी और पैसे से जुड़े नियमों में बदलाव भी बाज़ार के माहौल और सोने की कीमतों पर असर डाल सकते हैं।

5. आयात शुल्क, टैक्स और स्थानीय माँग भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना आयात करता है। यहाँ के बाज़ार में सोने की आखिरी कीमत इस बात से तय होती है कि उस पर आयात शुल्क, टैक्स, और लाने का खर्च कितना है, साथ ही बाज़ार में उसकी कितनी माँग है। इसके अलावा, शादियों और त्योहारों के सीज़न में होने वाली खरीदारी भी माँग पर असर डालती है।

भारत में आज सोने की कीमत कैसे तय होती है? घरेलू सोने की कीमत दुनिया भर में सोने के भाव, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट, आयात के खर्चों और स्थानीय बाज़ार के हालात से तय होती है। आज सोने की कीमत उसकी शुद्धता के हिसाब से भी अलग-अलग होती है।

सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। कैरेट जितना ज़्यादा होता है, सोना उतना शुद्ध होता है:

24 कैरेट: 99.9% शुद्ध सोना

22 कैरेट: 91.6% शुद्ध सोना

18 कैरेट: 75% शुद्ध सोना इसलिए 22 कैरेट के मुकाबले 24 कैरेट सोने की प्रति ग्राम कीमत ज़्यादा होती है।

हालाँकि, ज्वेलरी खरीदते समय आपको सोने के भाव से ज़्यादा रकम देनी पड़ सकती है, क्योंकि ज्वेलर्स उसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स जोड़ देते हैं। ये अतिरिक्त खर्च सोने की कीमत का हिस्सा नहीं होते।

गोल्ड लोन लेते समय यह अंतर जानना ज़रूरी है। बजाज फाइनैंस सोने के गहनों और सिक्कों की जाँच उनकी शुद्धता और सोने के असली वज़न के हिसाब से करता है। कीमत निकालते समय गहनों में लगे पत्थर, नगीने या सजावटी चीज़ों की कीमत नहीं जोड़ी जाती। इसलिए गिरवी रखे सोने की कीमत उसकी शुद्धता और असली वज़न पर निर्भर करती है, ज्वेलरी की दुकान के दाम पर नहीं।

गोल्ड रेट कैलकुलेटर किस तरह आपकी मदद कर सकता है? गोल्ड रेट कैलकुलेटर, सोने के वजन, उसकी शुद्धता और लागू दर के हिसाब से सोने की कीमत का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। यह सोने की कीमतों की तुलना करने, गहनों की कीमत का अंदाज़ा लगाने या खरीदारी की योजना बनाते वक्त बहुत काम आता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने सोने का वज़न और शुद्धता की जानकारी है, तो आप उस कैरेट के आज के भाव से उसकी कीमत का हिसाब लगा सकते हैं। हालाँकि, जाँच के तरीके और दूसरे लागू खर्चों की वजह से अंतिम रकम थोड़ी अलग भी हो सकती है।

जो लोग गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए सोने की अनुमानित कीमत जान लेना सिर्फ एक शुरुआत है। लोन की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोन देने वाला संस्थान सोने की कितनी कीमत तय करता है और उस पर लोन-टू-वैल्यू (LTV) की सीमा कितनी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मुताबिक, गोल्ड लोन में सोने की कीमत तय करने का एक नियम है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, सोने का मूल्य तय करने के लिए हम IBJA या SEBI से विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित पिछले दिन के बाज़ार बंद होने पर सोने के भाव और पिछले 30 दिनों के औसत बंद भाव में से जो भी कम हो, उसे कीमत का आधार मानते हैं। इससे सोने की कीमत में अचानक आई बढ़ोतरी के कारण उसके मूल्य का वास्तविकता से अधिक आकलन होने से बचाव होता है।

कीमत निकालते समय गहनों में लगे पत्थरों और नगीनों की कीमत नहीं जोड़ी जाती, सिर्फ सोने की असली कीमत देखी जाती है।

सोने की बदलती कीमतें गोल्ड लोन लेने वालों पर कैसे असर डालती हैं? सोने की कीमतें घटने-बढ़ने से गिरवी रखे सोने की कीमत बदलती है, और उसी हिसाब से आपको मिलने वाली लोन की रकम भी बदलती है। हालाँकि, लोन की रकम सिर्फ बाज़ार भाव को गहनों या सिक्कों के वज़न से गुणा करके तय नहीं होती। इसमें सोने की शुद्धता, उसका असली वज़न, कीमत निकालने का तरीका और RBI की तय की हुई LTV सीमाएँ भी मायने रखती हैं।

RBI के नियमों के मुताबिक, गोल्ड लोन पर LTV की अधिकतम सीमाएँ इस प्रकार हैं:

लोन की रकम अधिकतम LTV 2.5 लाख रुपये तक 85% 2.5 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक 80% 5 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक 75%

उदाहरण के लिए, अगर गिरवी रखे गए सोने की आँकी गई कीमत 1 लाख रुपये है, तो 85% LTV के हिसाब से लोन की अधिकतम रकम 85,000 रुपये होगी (1,00,000 रुपये × 85%)। मंज़ूर होने वाली रकम लोन देने वाले संस्थान की जाँच पर भी निर्भर करती है। अधिकतम LTV लोन की रकम पर निर्भर करता है और तय सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सीमाएँ यह पक्का करती हैं कि लोन की रकम गिरवी रखे गए सोने की कीमत के सही अनुपात में रहे। LTV के बारे में ज़्यादा जानने के लिए गोल्ड लोन का LTV अनुपात पेज देखें।

गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने से पहले किन बातों पर गौर करना चाहिए? दिल्ली या किसी भी शहर में आज सोने का भाव बदलने से आपके सोने की कीमत पर असर पड़ सकता है, पर सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर लोन लेने का फैसला नहीं करना चाहिए। आवेदन करने से पहले इन बातों पर ज़रूर गौर करें:

सोने की शुद्धता और असली वज़न : आपको कितना लोन मिलेगा, यह गहनों के पूरे वजन पर नहीं, बल्कि उनमें मौजूद असली सोने पर निर्भर करता है।

कीमत निकालने का तरीका : यह समझें कि लोन देने वाला संस्थान सोने की कीमत कैसे तय करता है।

ब्याज़ दर और शुल्क : लोन लेने से पहले उस पर लगने वाले ब्याज़, प्रोसेसिंग फीस और बाकी सभी शुल्कों की तुलना ज़रूर कर लें।

लोन चुकाने के विकल्प : लोन चुकाने का ऐसा तरीका चुनें जो आपकी इनकम और क्षमता के हिसाब से एकदम सही हो।

लोन की समय-सीमा: उतने ही समय के लिए लोन लें, जो आपकी ज़रूरतों और पैसे चुकाने की प्लानिंग के हिसाब से सही हो। बजाज फाइनैंस गोल्ड लोन में आप सोने की ज्वेलरी, गहनों और सिक्कों के बदले 5,000 रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बजाज फाइनैंस ज्वेलरी और गहनों के लिए 18 कैरेट से 22 कैरेट शुद्धता का सोना स्वीकार करता है, और सोने के सिक्कों के लिए 24 कैरेट शुद्धता का सोना। लोन चुकाने के दो विकल्प हैं। रेगुलर रीपेमेंट में ब्याज़ रीपेमेंट शेड्यूल के मुताबिक हर छह महीने पर चुकाना होता है और मूलधन लोन की अवधि पूरी होने पर। बुलेट रीपेमेंट में ब्याज़ और मूलधन दोनों लोन की अवधि पूरी होने पर एक साथ चुकाए जाते हैं।

बजाज फाइनैंस सोने की कीमत RBI के नियमों के मुताबिक तय करता है। साथ ही, जब तक आपका सोना बजाज फाइनैंस के पास है, तब तक चोरी, सेंधमारी, ब्रांच में आग लगने या गुम होने के खिलाफ मुफ़्त इंश्योरेंस भी मिलता है। आंशिक भुगतान या समय से पहले पूरा भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। इस तरह आप अपना सोना बेचे बिना पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं। लोन लेने से पहले शर्तें और शुल्क ध्यान से समझ लें।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर सोच-समझकर फैसला लें आज सोने की कीमत दुनिया की आर्थिक स्थिति, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, बाज़ार की माँग और घरेलू लागतों को मिलाकर तय होती है। इन बातों पर नज़र रखकर आप कीमतों में होने वाले बदलावों को समझ सकते हैं और अपने सोने की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।

अगर आप अपनी ज्वेलरी के बदले लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआती अंदाज़े के लिए गोल्ड रेट कैलकुलेटर का उपयोग ज़रूर करें। लेकिन ध्यान रखें कि लोन के तौर पर मिलने वाली रकम इस बात पर निर्भर है कि लोन देने वाला संस्थान किस तरह कीमत तय करता है और LTV की लागू सीमा कितनी है। इन बारीकियों को समझकर आप अच्छे से लोन लेने का फैसला ले पाएंगे और अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से सही गोल्ड लोन चुन सकेंगे।

अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।