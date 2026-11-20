देहरादून के मालसी जू में सफेद बाघ तेजस नया आकर्षण बना है। मुख्यमंत्री धामी ने उसके बाड़े का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में पहली बार आया यह बाघ पर्यटन बढ़ाने की उम्मीद जगाता है। कॉलेज विद्यार्थियों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा, जिससे वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ेगी।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami poses for a picture at a picture booth during the inauguration of the enclosure of the white tiger ‘Tejas’ at the Dehradun Zoo, in Dehradun on Thursday.

चिड़ियाघर में नया आकर्षण मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस के आने से देहरादून जू का आकर्षण बढ़ेगा और यहां आने वाले पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। इससे पहले भी चिड़ियाघर में दूसरी प्रजातियों के दो बाघ लाए गए थे।

मालसी जू उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां हर साल करीब 8.5 लाख लोग घूमने आते हैं। चिड़ियाघर से सालाना सात करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी मिलता है। सरकार को उम्मीद है कि सफेद बाघ के आने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

धामी ने कहा कि चिड़ियाघर केवल मनोरंजन और पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि वन्यजीवों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का माध्यम भी है। ऐसे केंद्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं।

छात्रों को मुफ्त प्रवेश मुख्यमंत्री ने देहरादून जू में कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मुफ्त प्रवेश देने की घोषणा की। इससे पहले बच्चों को यह सुविधा दी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य युवाओं में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इससे जागरूकता भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त प्रवेश से कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। इससे उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण और भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। यहां के जंगल, जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत अमूल्य संपदा हैं। प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों को देखते हुए विकास के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन रखते हुए विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों और जैव विविधता की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का सामूहिक दायित्व है। वन्यजीवों का संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।