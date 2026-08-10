कॉकरोच प्रोटेस्ट के किस नारे को AAP ने बनाया अपना डिजिटल कैंपेन
AAP नेताओं ने बदली सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो, सरकार के फैसलों और जवाबदेही को लेकर पार्टी ने जताई असहमति
सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र... बाल नरेंद्र’ नारा चर्चा में है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने इस नारे को डिजिटल कैंपेन का रूप देते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरें बदलनी शुरू कर दी हैं। पार्टी का कहना है कि यह अभियान सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर असहमति जताने का एक तरीका है।
इस नारे में ‘56 इंच’ का संदर्भ उस राजनीतिक मुहावरे से जुड़ा है, जिसमें ‘56 इंच के सीने’ को मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। नए नारे में इसी संदर्भ को व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर इसे मीम, रील, पोस्ट और प्रोफाइल फोटो के जरिए साझा किया जा रहा है।
किन मुद्दों को लेकर AAP ने उठाए सवाल
AAP ने इस डिजिटल अभियान को कई मुद्दों से जोड़ा है। पार्टी ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन, ई-20 पेट्रोल और इथेनॉल से जुड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए सरकार पर जनता की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप लगाया है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और असहमति व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार है। AAP के मुताबिक, अभियान के जरिए ऐसे लोगों की आवाज को डिजिटल माध्यम से सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।
हालांकि, इन मुद्दों को लेकर AAP की ओर से लगाए गए आरोप पार्टी के राजनीतिक दावे हैं। अभियान में इन्हीं दावों को सोशल मीडिया संदेश के साथ जोड़ा जा रहा है।
प्रोफाइल फोटो के जरिए डिजिटल पहचान
AAP नेताओं ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बदलकर अभियान को एक साझा डिजिटल पहचान देने की कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स भी इस तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सोशल मीडिया के दौर में प्रोफाइल फोटो बदलना भी राजनीतिक अभियानों का हिस्सा बन गया है। किसी एक तस्वीर, नारे या हैशटैग के जरिए समर्थकों को एक समान डिजिटल पहचान से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मीम और छोटे वीडियो जैसे फॉर्मेट किसी राजनीतिक संदेश को कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
Gen Z तक पहुंच बनाने की कोशिश
राजनीतिक दलों के लिए युवा सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंच बनाना लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। Gen Z के बीच मीम, रील और छोटे वीडियो राजनीतिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के माध्यम बन चुके हैं।
‘56 इंच का छोटा बंदर’ नारे का इस्तेमाल भी इसी डिजिटल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। AAP इसे सरकार के खिलाफ राजनीतिक व्यंग्य के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि उस राजनीतिक रवैये पर सवाल है जिसे वह ‘अहंकार की राजनीति’ से जोड़ती है।
सोशल मीडिया ट्रेंड की पहुंच कितनी?
किसी नारे के सोशल मीडिया पर वायरल होने से यह जरूरी नहीं है कि उसे व्यापक जनसमर्थन हासिल हो गया हो। सोशल मीडिया पर किसी अभियान की पहुंच अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग हो सकती है और किसी ट्रेंड की लोकप्रियता समय के साथ बदल भी सकती है।
AAP का कहना है कि अभियान के जरिए जवाबदेही, संवेदनशीलता और जनहित से जुड़े फैसलों की जरूरत को सामने रखा जा रहा है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, जनता सवाल पूछती रहेगी और सरकार को उनका जवाब देना होगा।
फिलहाल, ‘56 इंच का छोटा बंदर’ नारा AAP के डिजिटल राजनीतिक संचार का हिस्सा बन गया है। नेताओं की प्रोफाइल तस्वीरों से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक, पार्टी इसे व्यापक अभियान का रूप देने की कोशिश कर रही है। अब यह देखना होगा कि यह पहल सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित रहती है या आगे चलकर बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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