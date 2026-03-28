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भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात, करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

Mar 28, 2026 09:42 am ISTShivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात, करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात, करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने दाहोद में ‘विजय विश्वास सभा’ कर भाजपा और कांग्रेस के गुप्त गठजोड़ पर करारा हमला बोला। सभा में उमड़े जन समूह को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता भाजपा के दमन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बदलाव करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का बढ़ता जन समर्थन देख भाजपा डर गई है और रोज हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा रही है। उन्होंने कहा कि 30 साल में भाजपा सरकार अच्छे स्कूल-अस्पताल और खेती के लिए पानी तक नहीं दे पाई, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। इस बार जनता खेती-घर की बिजली मुफ्त, महिलाओं को एक हजार, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और अच्छे स्कूल के लिए वोट करेगी।

भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को लूटा और उन पर अत्याचार किया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल में भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूट लिया। इन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है और उनके उपर अत्याचार किया है। गुजरात में सबसे पिछड़ा और शोषित आदिवासी समाज है। बच्चों के शिक्षा, रोजगार का इंतजाम नहीं है। मजबूरी में बच्चे किसानी करते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों का भी बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर साल अरबों-खरबों आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भेजती है। पिछले 30 साल में आदिवासी समाज के कल्याण के जितना पैसा आया, अगर ये पैसा एक-एक व्यक्ति को सीधे दे देते तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता। लेकिन आदिवासी समाज के नाम पर आने वाला पैसा भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में चला जाता है।

भाजपा वाले नरेगा का पैसा भी खा गए, हमारे विधायक ने आवाज उठाई तो उसे जेल भेज दिया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेगा में सबसे गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में पसीना बहाकर मजदूरी करता है। सिर्फ 100 रोजगार के पैसे मिलते हैं। ये लोग मजदूरों के नाम की इंट्री कर मनरेगा का भी पैसा खा गए। मजदूरों का इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि उनके नाम का अंगूठा लग गया है। ‘‘आप’’ विधायक ने मनरेगा के पैसे की लूट के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने रजिस्टर दिखाने को कहा तो भाजपा सरकार ने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया। नरेगा का पैसा चोरी करने वाले भाजपा सरकार के मंत्री को जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि वह उपर तक पैसा पहुंचाता है। गरीबों का हक दिलाने के लिए चैतर वसावा तीन महीने जेल में रहे। इसी तरह, नल से जल योजना में अरबों-खरबों रुपए आता है, लेकिन किसी के घर में नल से पानी नहीं आया। भाजपा वाले इसका भी सारा पैसा खा गए।

हमारे वोट से ये लोग विधायक-मंत्री बन जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल तक नहीं बनवाते- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों के वोट से भाजपा-कांग्रेस वाले विधायक और मंत्री बन जाते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आम लोगों के बच्चों के लिए ढंग के सरकारी स्कूल भी नहीं है। ये बीमार होने पर विदेशों में इलाज कराने जाते हैं और इन्हीं के बच्चों को विधायकी का टिकट भी मिलता है, लेकिन एक आम आदमी के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी वोट अपने लिए देता है, ना कि इनके लिए देता है। भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी समाज के साथ किया। इन्होंने आदिवासी समाज का जल, जंगल और जमीन छीन लिया। पुलिस और वन विभाग वाले भी परेशान करते हैं। आज सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों पर दर्ज है।

पंजाब की गुजरात के पास भी झाड़ू चलाकर कांग्रेस-भाजपा का सफाया करने का अच्छा मौका है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 से पहले पंजाब में भी गुजरात जैसा ही हाल था। पंजाब में कांग्रेस, भाजपा और अकाली गठबंधन की दो ही पार्टियां थी। दोनों पार्टियां 5-5 साल बारी-बारी से सरकार बनाते थे और दोनों मिलकर लूटते थे। गुजरात की तरह पंजाब में भी कांग्रेस-भाजपा के संयुक्त धंधे थे। पंजाब के लोग तंग आ गए। इसी दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद लेकर आई। पंजाब के लोगों ने तय कि पुरानी पार्टियों पर झाड़ू चलाकर उन्हें उखाड़ फेंकना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने 117 में 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को पूरी तरह से साफ कर दिया। अब गुजरात के पास भी झाड़ू चलाकर कांग्रेस और भाजपा को साफ करने का अच्छा मौका है।

पंजाब में खेती की बिजली मुफ्त है, जबकि गुजरात में किसानों को भारी-भरकम बिल देने पड़ते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी बड़े-बड़े वादे नहीं करती है, बल्कि गारंटी देती है। बाकी पार्टियां झूठे वादे करती हैं। हम बड़े-बड़े दावे नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब में जो करके दिखाया है, वही काम गुजरात में भी करेंगे। पंजाब में किसानों की सरकार है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। भगवंत मान को किसानों का दर्द पता है। भगवंत मान ने पहला काम किसानों को सुख-समृद्धि देने के लिए उनकी खेती की बिजली मुफ्त कर दी। अब ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करने के लिए किसानों को दिन में बिजली मुफ्त मिलती है, बिल नही ंदेने पड़ते हैं। लेकिन गुजरात में किसानों को खेत की सिंचाई के लिए बिजली के बिल देने पड़ते हैं। खेती की बिजली मुफ्त करने के लिए भाजपा को हटाओ और झाड़ू की सरकार बनाओ।

गुजरात के सरकारी अस्पताल टूटे पड़े हैं, न दवा मिलती और ना टेस्ट होता है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में किसानों को अपनी फसल के पैसे 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन गुजरात में कई महीने पैसे नहीं मिलते हैं। पंजाब सरकार मंडी में आने वाली किसानों की सारी फसल खरीदती है। पहले पंजाब में 20 फीसद खेतों में ही नहरी पानी से सिंचाई होती थी और आज 78 फीसद हो रही है। गुजरात में 30 साल बाद भी भाजपा सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाई। अगले 20 साल भी ये लोग पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। किसान खुश हैं तो गुजरात भी खुश है। ‘‘आप’’ सरकार ने दूसरा काम हर परिवार को 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया। अब पंजाब में आम लोग भी उन बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, जहां मुख्यमंत्री अपना इलाज कराते हैं। आज गुजरात में सरकारी अस्पताल टूटे पड़े हैं। अस्पताल में दवा नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होता है। निजी अस्पतालों में लाखों रुपए लगते हैं। गुजरात में भी 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए भाजपा को भगाकर झाड़ू को लाना होगा।

मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और एमपी की तरह आम लोगों की भी बिजली मुफ्त होनी चाहिए- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस वाले 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल तो है। इन्हे बुरी आदत पड़ जाएगी। सीएम, मंत्री, विधायक का जब फ्री इलाज होता है तो किसानों का फ्री होना चाहिए। इसके अलावा, ‘‘आप’’ सरकार ने खेती के साथ घर की बिजली भी मुफ्त कर दी है। पहले छोटे से घर का भी हजारों रुपए बिल आता था, लेकिन अब जीरो बिल आता है। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। मुफ्त बिजली देने का भी कांग्रेस-भाजपा वालों ने विरोध किया। ये कह रहे कि भगवंत मान सरकार गरीबों पर पैसे लुटा रही है, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अगर इनके मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी की बिजली मुफ्त है तो आम घरों की भी बिजली फ्री होनी चाहिए।

जनता से अपील, गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ, आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘‘आप’’ सरकार ने किसानों और घर की बिजली फ्री की, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया और फिर महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया। गुजरात के लोगों को भी ये सब मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भाजपा को भगाना पड़ेगा। उन्होंने आदिवासी समाज के बच्चों को बर्बाद कर दिया। उनके पढ़ने के लिए कोई भी ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। वहीं, हमने पंजाब में सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है। अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचरर्स को विदेश भेज कर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ, आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। आपके बच्चों को पढ़ाने और उसका भविष्य बनाने की बात केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नहीं कह सकता।

कांग्रेस-भाजपा वाले हमारे बच्चों को रैलियों में ले जाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कई पीढ़ियों से कांग्रेस या भाजपा को वोट दे रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि इतने सालों में भाजपा और कांग्रेस ने क्या दिया? सिर्फ गरीबों को अपनी रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। फिर जेल में भेज देते हैं। भुगतना तो आम आदमी को पड़ता है। इसलिए जनता को अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा या कांग्रेस के विधायक का बेटा कभी जेल नहीं जाता है, बल्कि वह विदेशों मेें जाकर पढ़ता है। इसके बाद भी हर बार इन्हें वोट दे देते हैं। इस बार गुजरात की जनता भाजपा-कांग्रेस को वोट नहीं देगी, इस बार अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। आपकों और आपके बच्चों को सिर्फ आम आदमी पार्टी अच्छा भविष्य दे सकती है। सिर्फ ‘‘आप’’ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी दे सकती है। पिछले 4 साल में पंजाब में ‘‘आप’’ की सरकार ने बिना सिफारिश के अब तक 65 हजार बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। पिछले 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदार सरकार है।

‘‘आप’’ कट्टर ईमानदार पार्टी है, अगर हमारा सगा भी भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले पंजाब का बजट घाटे का होता था। सारी पार्टियां कहती थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन हमने सारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म कर दी। इससे सरकार के पास बहुत पैसा आ गया और उसी पैसे से सड़कें बन रहीं, बिजली आ रही है, लोगों को सारी सहूलियतें मिल रही हैं। अब पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है। सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अपनी ही पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। बल्कि मुख्यमंत्री को पता चल जाता है तो वह विधायक से अपना हिस्सा मांगता है। अगर हमारा कोई सगा भी भ्रष्टाचार या जनता से दगा करेगा तो सीधे जेल में जाएगा। पूरे देश में इकलौती आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है।

इन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही, केजरीवाल कट्टर ईमानदार- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मेरे उपर शराब घोटाले का आरोप लगाया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गए। हमारे उपर ईडी-सीबीआई ने कई केस कर दिए। हमारे घर और कार्यालय पर रेड की, लेकिन इन्हें एक पैसा नहीं मिला। अगर 100 करोड़ खा गए तो कहीं तो रखे होंगे। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा ही झूठा है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भाजपा झूठ बोल रही है। झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को फंसाया गया। इन्होंने झूठे आरोप लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को छह महीने तक जेल में रखा। इन्होंने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया।

जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ आम घरों के बच्चों को टिकट देगी- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस वाले अपने-अपने बच्चों को टिकट दंेगे। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ आम घरों के बच्चों को टिकट देगी। किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं देगी। हम जनता की सरकार बनाएंगे और जनता ही सरकार संभालेगी। जनता की सरकार होगी तो जनता के लिए काम करेगी। जनता जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर पालिका और महानगर पालिका की जिम्मेदारी संभाले। हमें साफ-सुथरी सरकार बनानी है। जिला परिषद, ब्लॉक समिति नगर पालिका और महानगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक-एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। इन लोगों की गुंडागर्दी खत्म करनी है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा की सरकार आम आदमी पार्टी के लोगों को रोज गिरफ्तार कर रही है। इसका मतलब है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है। भाजपा वाले कांग्रेस वालों को नहीं गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा से मिली हुई है। बुधवार को ‘‘आप’’ के पांच प्रत्याशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे एक दिन पहले 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 10 कार्यकर्ताओं को गिफ्तार किया गया। ये लोग हमारे जितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना है, कर लें, अब गुजरात की जनता ‘‘आप’’ के साथ खड़ी हो गई है। अब पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है।

गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो पंजाब की तरह सारे वादे पूरे करके दिखाएंगे- भगवंत सिंह मान

इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बने हुए चार साल हो गए हैं। हमने जो वादा किया था, वह सरकार के चौथे साल में पूरा कर दिया है। गुजरात में भी ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो अपने सारे वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के किसानों का भी वही हाल था जो आज गुजरात के किसानों का है। वहां भी आधी रात को बिजली आती थी। पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत की सिंचाई भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज पंजाब में दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली मिलती है। अब किसान भी अफसरों की तरह सुबह आराम से खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर खेत जाता है और शाम को अपना ट्यूबवेल बंद करके घर वापस आ जाता है। पंजाब में किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आता है और उसी दिन उसकी फसल तुल कर बिक जाती है। जब तक किसान अपना ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर पहुंचता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि उसकी आज की फसल के पैसे उसके खाते में आ चुके हैं।

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया गया है। लोग किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर अपना कार्ड दिखाएं और 5 या 7 लाख रुपए जितना भी बिल होगा, वह पंजाब सरकार देगी। अब पंजाब में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण अपने इलाज से वंचित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गुजरात की जनता को 30 साल से लूट रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितनी मर्जी रैलियां कर ले, उनके पास पैसे हैं और वे लोगों को पैसे देकर वोट ले लेंगे। भगवंत मान ने जनता से अपील की कि अगर वे पैसे देने आएं तो मना मत करना और रख लेना क्योंकि वह जनता का ही लूटा हुआ पैसा है। लेकिन वोटिंग के दिन अंदर जाकर झाड़ू वाला बटन ही दबाना।

भगवंत मान ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। अगर लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो समझ लें कि वह वोट भाजपा के पास ही चली गई है क्योंकि उनका विधायक बाद में उधर ही शामिल हो जाता है। इन दोनों को एक ही पार्टी समझें और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझें। ये लोग लड़ाई की बात करते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। ये लोग जातिवाद की बात करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूल, अस्पताल, फसलों के उचित भाव और किसान की मेहनत के मूल्य की बात करती है। हमने महिलाओं के लिए 1000 रुपए जनरल कैटेगरी और 1500 रुपए एससी कैटेगरी की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने भेजने का प्रावधान किया है। आज पंजाब में घरों की बिजली बिल्कुल मुफ्त है। पंजाब में 90 फीसदी घरों का बिजली का बिल जीरो आता है, जबकि गुजरात में लोगों को बिल तो भारी भरकम आता है लेकिन बिजली नहीं आती।

Shivani Navin Vahalia Pareek

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Shivani Navin Vahalia Pareek

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