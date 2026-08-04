उत्तराखंड में चारधाम के साथ अन्य प्रमुख मंदिरों में भी बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, आध्यात्मिक पर्यटन को मिला बढ़ावा

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सरकारी प्रयासों के प्रभाव से, राज्य सरकार आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सफल रही है। जानिए किस तरह से इन स्थलों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

Devotees gather at Kedarnath Dham to offer prayers during the Char Dham Yatra in Rudraprayag. (PTI)

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ-साथ राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली छमाही में जागेश्वर धाम, त्रियुगीनारायण, धारी देवी और पूर्णागिरि धाम जैसे प्रमुख मंदिरों में पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़क संपर्क बेहतर करने और पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए प्रमुख मंदिरों के विकास, पर्यटन सर्किट तैयार करने, सड़क और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने तथा तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों का भी विकास किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को पूरे वर्ष बढ़ावा मिल सके।

पहली छमाही में कई मंदिरों में दोगुने से अधिक श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड पर्यटन विभाग के जनवरी से जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में 1,74,119 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 67,875 थी। रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगीनारायण मंदिर में भी इस वर्ष 3,40,385 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,36,120 श्रद्धालु पहुंचे थे।

चंपावत स्थित पूर्णागिरि धाम में जून तक 20,91,788 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि वर्ष 2025 की समान अवधि में यह संख्या 14,35,290 थी। श्रीनगर के निकट स्थित धारी देवी मंदिर में भी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़कर 5,42,626 हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,83,275 श्रद्धालु यहां पहुंचे थे।

सरकार ने बताया कि ऋषिकेश से सटे मुनिकीरेती, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। जनवरी से जून के बीच यहां 15,97,439 पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 13,62,600 थी। इसके अलावा कार्तिक स्वामी और सुरकंडा देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।

यमुनोत्री, बदरीनाथ, आदि कैलाश और कैंची धाम में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी राज्य सरकार के अनुसार इस वर्ष यमुनोत्री धाम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दो अगस्त तक 6,54,958 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले वर्ष 2025 में 6,44,637 श्रद्धालु यहां पहुंचे थे।

बदरीनाथ धाम में भी यात्रा रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। यात्रा के पहले 100 दिनों में 15,52,021 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह संख्या 12,40,408 थी।

पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के अनुसार एक मई से शुरू हुई यात्रा के दो महीनों में 52,441 श्रद्धालु यहां पहुंचे। मानसून के कारण एक जुलाई से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। सरकार ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद आदि कैलाश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

नैनीताल जिले के कैंची धाम में भी इस वर्ष जनवरी से जून के बीच 24,34,507 श्रद्धालु पहुंचे। इनमें जून महीने में ही लगभग 8.66 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।