उत्तराखंड में 9.74 लाख लाभार्थियों को Rs 176.59 करोड़ की पेंशन, मुख्यमंत्री धामी ने किया हस्तांतरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 9.74 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में Rs 176.59 करोड़ की पेंशन राशि हस्तांतरित की। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिक सम्मान का संकल्प भी दिलाया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मई 2026 की पेंशन राशि एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। राज्य सरकार के अनुसार कुल 9,74,338 लाभार्थियों को Rs 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार की राशि भेजी गई।

देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। वहीं मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाओं का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है तथा स्वयं सहायता समूहों को 'लखपति दीदी योजना' और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल का भी उल्लेख किया।

आर्थिक और विकास संबंधी दावे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना बढ़ी है तथा बीते एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य का बजट आकार अब Rs 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।

उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में हुए कार्यों का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खेलों, जी-20 बैठकों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से राज्य को लाभ मिला है।

योजनाओं की निगरानी पर बल मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग और नियमित निगरानी को आवश्यक बताया।

उन्होंने आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित दौरा कर योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करने का आह्वान किया।