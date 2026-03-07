Hindustan Hindi News
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में उत्तराखंड ICJS 2.0 रैंकिंग में देश में प्रथम

Mar 07, 2026 03:36 pm ISTShivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
जनवरी 2026 तक के एनसीआरबी डैशबोर्ड में राज्य ने 93.46 अंक हासिल किए, पुलिस से लेकर अदालतों और फॉरेंसिक तंत्र तक डिजिटल एकीकरण पर जोर

उत्तराखंड ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS 2.0 के राष्ट्रीय क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के CCTNS ICJS प्रोग्रेस डैशबोर्ड पर जनवरी 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने 93.46 अंक प्राप्त किए हैं। इस रैंकिंग में उत्तराखंड के बाद हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश का स्थान है।

यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब देश भर के राज्य भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अपने न्याय और कानून प्रवर्तन ढांचे को ढालने की प्रक्रिया में हैं। उत्तराखंड सरकार के अनुसार, राज्य की प्रगति का प्रमुख आधार विभिन्न एजेंसियों के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूत करना रहा है।

ICJS 2.0 का उद्देश्य पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक तंत्र को एक साझा डिजिटल ढांचे से जोड़ना है। इसके तहत किसी एक विभाग में दर्ज की गई जानकारी को अन्य अधिकृत विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इससे बार-बार डेटा भरने की आवश्यकता कम होती है और मामले से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज होता है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में इस व्यवस्था को “वन डेटा, वन एंट्री” मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब है कि एक बार दर्ज किया गया डेटा संबंधित विभागों के लिए उपलब्ध हो जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे कागजी प्रक्रिया में कमी आई है और पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन तथा फॉरेंसिक इकाइयों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि इस एकीकृत प्रणाली में CCTNS के साथ ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-अभियोजन और ई-फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य जांच, अभियोजन और सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है। सरकार ने यह भी कहा है कि डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण और अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग के लिए ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग किया जा रहा है, ताकि जांच से जुड़ी सामग्री को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा जा सके।

राज्य की तैयारी में प्रशिक्षण को भी अहम हिस्सा बताया गया है। आधिकारिक नोट के अनुसार, 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को नए कानूनों से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए न्याय श्रुति के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई की सुविधा और फॉरेंसिक मोबाइल वैन जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया।

सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए की गई। इन बैठकों में तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर करने का प्रयास किया गया। इससे संबंधित विभागों को नए कानूनी ढांचे के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने में मदद मिली।

उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता और पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा ने कहा कि राज्य ने न केवल तकनीकी बुनियादी ढांचा लागू किया, बल्कि रीयल टाइम डेटा एंट्री में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आधिकारिक नोट में यह भी कहा गया है कि उच्च स्तरीय बैठकों में उत्तराखंड की “वन डेटा, वन एंट्री” प्रणाली की कार्यकुशलता का उल्लेख किया गया।

जनवरी 2026 की यह रैंकिंग उत्तराखंड के लिए केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि नए आपराधिक कानूनों के साथ डिजिटल न्याय प्रणाली को जमीन पर लागू करने की दिशा में राज्य की तैयारी का संकेत भी मानी जा रही है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि इस तरह की डिजिटल एकीकृत व्यवस्था मामलों के निस्तारण और न्यायिक प्रक्रियाओं की गति पर कितना असर डालती है।

