उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना जल्द होगी शुरू

उत्तराखंड सरकार की नई योजना, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मुहैया कराएगी। यह खासतौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

उत्तराखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 शुरू करने जा रही है। योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और सरकारी तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इसका विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री जल्द करेंगे। हालांकि, शुभारंभ की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

UPSC, बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं की तैयारी योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सिविल सर्विसेज की UPSC और PSC परीक्षाओं के अलावा रक्षा सेवाओं की CDS परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे और SSC जैसी परीक्षाएं शामिल हैं।

इसके अलावा प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और पात्रता से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी भी योजना में शामिल की गई है। इनमें CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाएं शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग उपलब्ध होने के कारण विद्यार्थी घर से ही मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।

दूरदराज के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ योजना से खासतौर पर राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने में कठिनाई हो सकती है।

इसके अलावा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी निजी कोचिंग नहीं ले पाने वाले विद्यार्थियों को भी योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।

राज्य सरकार ने युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समर्पित योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 को मंजूरी दी गई है।