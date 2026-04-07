कुंभ 2027 की तैयारियों और शहरी परियोजनाओं पर केंद्र से सहयोग की मांग, धामी ने खट्टर से की मुलाकात

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, बिजली लाइनों के भूमिगतकरण, घाटों के विकास और आरआरटीएस व मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव पर केंद्रीय सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न बुनियादी ढांचा और शहरी विकास प्रस्तावों पर चर्चा की। राज्य सरकार के अनुसार, बैठक में कुंभ 2027 की तैयारियों, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, विद्युत व्यवस्था के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय परिवहन संपर्क को मजबूत करने से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार शहर में गंगा कॉरिडोर क्षेत्र से संबंधित परियोजना के लिए लगभग 325 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सरकार के अनुसार, इस परियोजना के पहले चरण में विद्युत लाइनों को भूमिगत करना और बिजली व्यवस्था का स्वचालन शामिल है, ताकि कुंभ 2027 के दौरान बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए शहरी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सक्षम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण के लिए शेष लगभग 425 करोड़ रुपये की राशि के अनुमोदन का भी अनुरोध किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में आगामी कुंभ के मद्देनजर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने हरिद्वार में घाटों के सौंदर्यीकरण, आवासीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और शहरी अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। राज्य सरकार का कहना है कि इन कार्यों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

उत्तराखंड सरकार ने इन प्रस्तावों को केवल आयोजन-विशेष तैयारियों के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शहरी जरूरतों से भी जोड़ा है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहर धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से पहले से ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में बड़े आयोजनों के दौरान यहां यातायात, बिजली और सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी कारण सरकार स्थायी ढांचागत सुधारों पर जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रस्ताव रखे। उन्होंने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का आग्रह किया। इसके अलावा देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर के विकास का भी प्रस्ताव रखा गया। राज्य सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य तीनों शहरों के बीच आवागमन को अधिक सुगम बनाना है।

सरकार का कहना है कि यदि ये परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं तो सड़क आधारित यातायात पर निर्भरता कम हो सकती है और जाम की समस्या में भी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही, बेहतर सार्वजनिक परिवहन ढांचा पर्यावरणीय दृष्टि से भी सहायक माना जा रहा है। राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों को धार्मिक स्थलों, शहरी केंद्रों और पर्यटन गतिविधियों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली पहल के रूप में पेश किया है।

हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड की धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में कुंभ 2027 जैसे बड़े आयोजन को देखते हुए राज्य सरकार अभी से ऊर्जा, आवास, शहरी सेवाओं और परिवहन को लेकर योजनाएं केंद्र के समक्ष रख रही है। सरकार का तर्क है कि इन परियोजनाओं से आयोजन प्रबंधन के साथ-साथ सामान्य समय में भी स्थानीय आबादी और आगंतुकों को लाभ मिलेगा।