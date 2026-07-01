उत्तराखंड को सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात, ₹7 हजार करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम धामी ने रखे राज्य के प्रमुख सड़क विकास प्रस्ताव

उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें राज्य की सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों की सामरिक जरूरतों, पर्यटन, तीर्थाटन और आपदा प्रबंधन को देखते हुए आधुनिक एवं मजबूत सड़क नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लंबित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय का अनुरोध भी किया।

बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने पर सहमति बनी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी पांच प्रमुख परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,966 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं में श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग की फोरलेनिंग, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास का एलाइनमेंट, मझोला-खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण तथा रामनगर-रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की 530.11 करोड़ रुपये की लंबित प्रतिपूर्ति राशि जल्द जारी करने का अनुरोध भी किया।

अर्धकुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध पूरा करने की मांग की, जिस पर सहमति प्रदान की गई। कोटद्वार बाईपास परियोजना में तेजी लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों से अन्य मार्गों को जोड़ने के लिए स्पर परियोजनाओं पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति भी बनी। इसके अलावा अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक सुरंग सहित मोटर मार्ग निर्माण की लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपचार कार्यों के लिए उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) के माध्यम से एमओयू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।