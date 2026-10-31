नवीकरणीय ऊर्जा आकलन में उत्तराखंड को दूसरा स्थान, 5 नवंबर को होगा सम्मान

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन में विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय आकलन में उत्तराखंड ने विशेष श्रेणी के राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है।

उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से किए गए आकलन में राज्य को विशेष श्रेणी के राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क (आरई-एसएएफ) के तहत दी गई है। इस उपलब्धि के लिए पांच नवंबर को भारत आरई समिट एंड एक्सपो 2026 के समापन सत्र में उत्तराखंड को सम्मानित किया जाएगा।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने 31 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र भेजकर राज्य की उपलब्धि की जानकारी दी। पत्र में राज्य सरकार को बधाई देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई है।

इस उपलब्धि के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पांच नवंबर को भारत आरई समिट एंड एक्सपो 2026 के समापन सत्र में उत्तराखंड को सम्मानित करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल करना राज्य की प्रतिबद्धता, निरंतर प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

क्षमता विस्तार और नीतिगत व्यवस्था के आधार पर आकलन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से तैयार आरई-एसएएफ के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का अलग-अलग मानकों पर आकलन किया जाता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी, नीतिगत और नियामकीय व्यवस्था, बिजली ग्रिड की तैयारी, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्रदर्शन और निवेश के माहौल जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पहचान देना और अन्य राज्यों को भी इस दिशा में बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सफल तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की गति बढ़ाई जा सके।

आकलन में केवल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी नीतिगत और बुनियादी ढांचे से जुड़े पहलुओं को भी महत्व दिया गया है। बिजली ग्रिड की तैयारी और डिस्कॉम का प्रदर्शन भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा निवेश के लिए अनुकूल माहौल को भी एक महत्वपूर्ण मानक माना गया है।

उत्तराखंड को विशेष श्रेणी के राज्यों में दूसरा स्थान मिलने को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है।

सौर और जलविद्युत ऊर्जा के विस्तार पर जोर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। सरकार सौर ऊर्जा, जलविद्युत, लघु जलविद्युत और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों के अधिक उपयोग पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इसके माध्यम से राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने का भी लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है। उत्तराखंड इस लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहा है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर काम कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिली यह राष्ट्रीय पहचान राज्य को अपने प्रयास और तेज करने तथा स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए नए और बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा और जलविद्युत समेत अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की संभावना है।