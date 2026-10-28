उत्तराखंड के विकास के लिए 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रस्तावित बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में प्रेस वार्ता के दौरान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जनकल्याण और स्थानीय निकायों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

बुनियादी सुविधाओं पर जोर मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रस्तावित बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए रखे गए हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये और गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आगामी दिव्य कुंभ की तैयारियों और बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। नंदा राजजात यात्रा और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को भी बजट में शामिल किया गया है।

किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए अन्नपूर्ति योजना के तहत 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सरकार ने आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निर्माण को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। इसमें जोशीमठ जैसे भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में काम और सड़क तथा हेली सेवाओं की बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अटल आयुष्मान योजना में 100 करोड़ रुपये और सरकारी कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्कूलों और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं, खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। महिला एवं बाल कल्याण, पोषण अभियान, भोजन माताओं के मानदेय, किसान पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।

धामी ने बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो 2026-27 में बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उनके अनुसार, इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये होने का अनुमान है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,978 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की संख्या करीब 60 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बजट तैयार करने में किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों से सुझाव लेने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की बात भी कही।