उत्तराखंड में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सब्सिडी चेक दिए

उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही जनभागेदारी की अपील की।

उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत छह प्राथमिक लाभार्थियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक वितरित किए। परिवहन विभाग ने पांच अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी और स्वीकृति प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहायता केवल अनुदान नहीं, बल्कि राज्य को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के संकल्प का प्रतीक है।

स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना, पुराने डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना तथा सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के अनुसार, विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करे।

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE) अभियान, पीएम ई-बस सेवा और अक्षय ऊर्जा के विस्तार जैसे प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

ईवी चार्जिंग नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बसों और सौर ऊर्जा पर भी फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। साथ ही पूरे राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए रोपवे परियोजनाओं और आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इससे यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम बनने के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को तेज गति से आगे बढ़ाया गया है। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है तथा कुल निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन वाहन स्वामियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए गए हैं, वे केवल योजना के लाभार्थी नहीं बल्कि उत्तराखंड में हरित परिवहन अभियान के अग्रदूत हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।