उत्तराखंड में पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, जल्द होगी बैठक: धामी

देहरादून में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की शोभायात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से यथाशीघ्र बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित शोभायात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए यह बात कही।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया और उनके जीवन तथा रामायण के संदेशों को याद किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण के माध्यम से पूरे विश्व को भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों से परिचित कराया। उनका जीवन सिखाता है कि अच्छे विचारों और कर्मों के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

धामी ने कहा कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके ज्ञान, कर्म और समाज के प्रति योगदान से होती है। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे समाज की कल्पना और प्रेरणा दी, जहां भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का भी प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।

रामायण का संदेश समानता और सामाजिक समरसता का आधार मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण में सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य जैसे मानवीय मूल्यों का संदेश दिया गया है। यह ग्रंथ लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के साथ प्रेम, समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा का सम्मान करना भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और समर्पण से होनी चाहिए।

धामी ने कहा कि सनातन संस्कृति ने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करने और समाज में प्रेम, सद्भाव तथा समरसता बनाए रखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने, इतिहास को पहचानने और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, निषादराज और माता शबरी को स्थान दिया जाना सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों, वंचितों, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को बेहतर जीवन के अवसर मिले हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा और उनके विरुद्ध अत्याचार रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत किए जाने का भी उल्लेख किया।

एससी-एसटी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और आवास सहायता मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा एक से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इन विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 15 निःशुल्क छात्रावास, पांच आवासीय विद्यालय और तीन आईटीआई भी संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि इन वर्गों के युवा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी भी विद्यार्थी के अवसर सीमित न हों।

धामी ने बताया कि आवासहीन अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को घर बनाने में मदद देने के लिए अटल आवास योजना को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाह पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि विकास की दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे। उन्होंने उत्तराखंड को ऋषि-मुनियों की तपस्या, देवस्थलों की आस्था और प्राचीन परंपराओं से समृद्ध देवभूमि बताते हुए कहा कि राज्य में विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।