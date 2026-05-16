उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए Rs 50 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न जिलों में आवास और पार्किंग परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य सरकार ने इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब Rs 50 करोड़ की वित्तीय मंजूरी भी दी है।

सरकारी बयान के मुताबिक, जनपद चम्पावत के कोतवाली पंचेश्वर में छह टाइप-द्वितीय आवासों और चाहरदीवारी निर्माण के लिए Rs 3.13 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, नैनीताल जिले के फायर स्टेशन हल्द्वानी में 64 टाइप-द्वितीय, आठ टाइप-तृतीय और चार टाइप-चतुर्थ आवासों के निर्माण के लिए Rs 36.64 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा चम्पावत जिले के थाना रीठासाहिब में छह टाइप-द्वितीय और एक टाइप-तृतीय आवास निर्माण के लिए Rs 3.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए Rs 5.91 करोड़ तथा चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए Rs 61.57 लाख मंजूर किए गए हैं।

इसी बीच, भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की।

वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।