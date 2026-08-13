ताइक्वांडो खिलाड़ी के मामले पर उत्तराखंड सरकार ने दी सफाई

उत्तराखंड सरकार ने एक ताइक्वांडो छात्रा द्वारा प्रतियोगिता के लिए खर्च से जुड़ी मांग को लेकर किए गए विवाद में स्पष्टता दी है। मुख्यमंत्री के सामने रखी गई बात को राजनीतिक मोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रायोगिक सहायता निजी संस्था की ओर से थी।

उत्तराखंड सरकार ने सीएनआई गर्ल्स स्कूल में अध्ययनरत एक छात्रा के अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने से जुड़े मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने कहा है कि मामले को कुछ लोगों की ओर से तोड़-मरोड़कर इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे किसी सरकारी अधिकारी ने छात्रा से रिश्वत की मांग की हो। सरकार के अनुसार, वास्तविक तथ्य इससे अलग हैं।

युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता का विषय रखा था। सरकार के मुताबिक, छात्रा Taekwondo Council of India नामक निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इसी संस्था के माध्यम से उसका एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था।

प्रतियोगिता में भाग लेने और यात्रा समेत कुल खर्च करीब 3.70 लाख रुपये बताया गया था। संबंधित निजी संस्था ने छात्रा को आर्थिक सहयोग देते हुए करीब 1.70 लाख रुपये स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद करीब 1.50 से 1.60 लाख रुपये की शेष राशि की व्यवस्था प्रतिभागी को करनी थी।

मामला निजी प्रतियोगिता के खर्च से जुड़ा, सरकारी चयन से नहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी सरकारी अधिकारी द्वारा छात्रा से पैसे मांगने का नहीं था। साथ ही, इसका संबंध किसी सरकारी चयन प्रक्रिया से भी नहीं था। छात्रा निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण ले रही थी और उसी संस्था के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उसका चयन हुआ था।

सरकार के अनुसार, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुल खर्च करीब 3.70 लाख रुपये था। इसमें से लगभग 1.70 लाख रुपये निजी संस्था द्वारा वहन किए जाने थे, जबकि शेष राशि प्रतिभागी को जुटानी थी। छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने इसी आवश्यकता का विषय रखा था।

सरकार ने कहा कि युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रा कम समय में अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख पाई। इसके कारण पूरे मामले को लेकर भ्रम पैदा हुआ। सरकार के अनुसार, कुछ राजनीतिक लोगों ने इसी अधूरी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए इसे रिश्वत मांगने के मामले के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

सरकार ने कहा कि छात्रा की चिंता और उसकी प्रतिभा का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि, उसके मामले को राजनीतिक लाभ के लिए गलत तथ्यों के साथ पेश करना उचित नहीं है।

अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप लगाने पर सरकार ने जताई आपत्ति सरकार ने कहा कि छात्रा की ओर से मुख्यमंत्री के सामने रखी गई मांग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवश्यक खर्च से संबंधित थी। इसमें किसी सरकारी अधिकारी की ओर से पैसे मांगे जाने की बात नहीं थी।

स्पष्टीकरण के अनुसार, Taekwondo Council of India एक निजी संस्था है और छात्रा को उसी के माध्यम से प्रशिक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला था। इसलिए इस मामले को सरकारी भर्ती, सरकारी चयन या किसी सरकारी प्रक्रिया से जोड़ना सही नहीं है।

सरकार ने यह भी दोहराया कि छात्रा को अपनी पूरी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके बाद मामले की अलग व्याख्या सामने आई। सरकार का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि प्रतियोगिता में भाग लेने का कुल खर्च कितना था, निजी संस्था कितना खर्च वहन कर रही थी और प्रतिभागी को कितनी राशि की व्यवस्था करनी थी।

सरकार के अनुसार, कुल अनुमानित खर्च 3.70 लाख रुपये था। निजी संस्था ने करीब 1.70 लाख रुपये देने की बात कही थी, जबकि करीब 1.50 से 1.60 लाख रुपये की व्यवस्था छात्रा को करनी थी। इसी राशि की जरूरत उसने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी।

सरकार ने कहा कि छात्रा की खेल प्रतिभा और उसकी चिंता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके मामले को राजनीतिक विवाद का रूप देना उचित नहीं है। सरकार ने आरोप लगाया कि अधूरी जानकारी के आधार पर इसे रिश्वत मांगने का मामला बताने से वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हुआ।