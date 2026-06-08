ब्रिक्स मंच पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना, सिल्क्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन बना चर्चा का केंद्र

उत्तराखंड ने BRICS Disaster Risk Reduction सम्मेलन में अपने अभिनव आपदा प्रबंधन मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहयोग को प्रमुखता दी गई। इस सम्मेलन में राज्य के प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एक नया मानक स्थापित करता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में 3 से 5 जून 2026 तक आयोजित BRICS Disaster Risk Reduction (DRR) Working Group की द्वितीय तकनीकी बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना की गई।

बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया सहित 11 सदस्य एवं साझेदार देशों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मजबूत अवसंरचना, सामुदायिक आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमान आधारित त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और आपदा प्रबंधन के लिए सतत वित्तीय व्यवस्थाओं पर अनुभव साझा करना था।

उत्तराखंड ने रखा अपना मॉडल उत्तराखंड की ओर से सेनानायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी (आईपीएस) और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। दोनों अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में विकसित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता विकास, तकनीकी नवाचार और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति में राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और हिमालयी परिस्थितियों का विशेष उल्लेख किया गया। अधिकारियों ने भूस्खलन, अतिवृष्टि, ग्लेशियर झीलों से जुड़े जोखिम, सड़क अवरोध और तीर्थयात्रा मार्गों पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इसके साथ ही बहु-एजेंसी समन्वय प्रणाली, पूर्व चेतावनी तंत्र और त्वरित राहत एवं बचाव व्यवस्था को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।

सिल्क्यारा और धराली मॉडल की चर्चा सम्मेलन में सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और धराली आपदा प्रबंधन कार्यों को उत्तराखंड के सफल आपदा प्रबंधन मॉडल के रूप में पेश किया गया।

प्रतिनिधियों ने इन अभियानों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में धैर्य, तकनीक, प्रशासनिक समन्वय और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्तराखंड एसडीआरएफ की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री धामी की पहल का उल्लेख सेनानायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी ने कहा, “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आपदा प्रबंधन को लेकर संवेदनशील और सक्रिय दृष्टिकोण के कारण राज्य में जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता निर्माण और एजेंसियों के बीच समन्वय को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वैज्ञानिक योजना, कुशल प्रशासन और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया के जरिए आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपदा प्रबंधन केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए पूर्व तैयारी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, प्रशिक्षित बलों की उपलब्धता और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

तकनीक आधारित समाधान पर जोर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देशन में संचालित गतिविधियों की जानकारी भी प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई।

यूएलएमएमसी निदेशक शांतनु सरकार ने कहा, “भू-स्थानिक तकनीक, रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स और पूर्व चेतावनी तंत्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। भविष्य की आपदा चुनौतियों से निपटने में तकनीक आधारित समाधान निर्णायक भूमिका निभाएंगे।”

सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां बैठक के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया: