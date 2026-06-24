मुख्यमंत्री धामी बोले- चारधाम और हेमकुंट यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार सजग है, और भ्रामक सूचनाओं का सामना करने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम एवं हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का राज्य सरकार हार्दिक स्वागत करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उत्तराखण्ड के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में अपनी यात्रा का आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।

कर्णप्रयाग और नगरासू प्रकरण में निष्पक्ष जांच जारी मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आए मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी तथ्यों के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सूचनाएं फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज और समुदायों को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हेमकुंट साहिब यात्रा में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के साथ-साथ हेमकुंट साहिब यात्रा भी सुचारु रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती चरण में ही पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 हजार अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब जैसे प्रमुख सिख तीर्थस्थल स्थित हैं, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करना देवभूमि उत्तराखण्ड की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के अनुरूप राज्य में आने वाले सभी लोगों का सम्मान और सत्कार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी ऐसे कृत्य को स्वीकार नहीं करेगी जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे या किसी धर्म एवं आस्था को नुकसान पहुंचे। उन्होंने संवाद, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया।