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मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में MRI मशीन का लोकार्पण किया, ₹40 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाएं शुरू

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में ₹40 करोड़ के स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने आधुनिक MRI मशीन का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के मरीजों को अब जटिल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई दिशा है।

मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में MRI मशीन का लोकार्पण किया, ₹40 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाएं शुरू

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में अत्याधुनिक एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया और सीमांत क्षेत्र के लिए ₹40 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का आधार है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ के सहयोग से लगभग ₹6 करोड़ की लागत से स्थापित यह एमआरआई मशीन अब चंपावत सहित आसपास के सीमांत क्षेत्रों के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को एमआरआई जैसी जटिल जांचों के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक, मानसिक और समय संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब मस्तिष्क, रीढ़, नसों, जोड़ों, कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की जांच स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी।

CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार केवल वर्तमान जरूरतों पर नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग ₹20 करोड़ की लागत से 50 बेड वाले आधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

इसके अलावा जिला अस्पताल में ₹11.71 करोड़ की लागत से आधुनिक डायग्नोस्टिक विंग, ऑपरेशन थिएटर और पार्किंग सुविधा का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। अमोड़ी में ₹2.18 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान में 129 बेड वाले छात्रावास का निर्माण पूरा हो चुका है तथा चंपावत में नए पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वस्थ और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान भी किया।

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