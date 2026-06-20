पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और तत्कालीन डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद विवाद में, धामी सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को बर्खास्त किया और जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की संस्तुति की। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिसमें सरकार की कठोर कार्रवाई साफ नजर आ रही है।

हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में धामी सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी की सेवा से बर्खास्तगी और तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति की है। राज्य सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई सख्त कार्रवाई बताया है।

सरकार के अनुसार, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया है। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के खिलाफ सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी की संस्तुति की गई है।

दोनों अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को संस्तुति भेजी जा रही है।

इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी अगली तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रारंभिक जांच के बाद बढ़ी कार्रवाई हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।

इनमें तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी भी शामिल थे।

बाद में पूरे मामले की विशेष जांच और ऑडिट कराए गए, जिनमें प्रशासनिक स्तर पर कई पहलुओं की जांच की गई।

सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की दोहराई नीति मुख्यमंत्री पुष्कर Singh Dhami ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक बताया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि जनधन के दुरुपयोग और पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।