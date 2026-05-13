मुख्यमंत्री धामी ने ऊर्जा बचत, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सशक्त बनेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत करना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने लोगों से जिम्मेदार उपभोग और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में छोटे-छोटे संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक अपने स्तर पर कुछ व्यवहारिक बदलाव अपनाएं, तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने सुझाए ये कदम मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नागरिक निम्न कदम अपनाकर देशहित में योगदान दे सकते हैं:

अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचना

स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना

पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना

ऊर्जा संसाधनों की बचत करना

एक वर्ष तक स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचना

खेती में रासायनिक उर्वरकों की बजाय प्राकृतिक खाद का उपयोग करना

खाद्य तेल का संयमित उपयोग करना मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे संकल्प देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

‘वोकल फॉर लोकल’ को जन आंदोलन बनाने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रहित के कार्यों में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए।

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी और स्थानीय उत्पादों, ऊर्जा संरक्षण तथा जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देगी।

आत्मनिर्भरता और संसाधन संरक्षण पर जोर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से यह संकल्प और अधिक मजबूत होगा।