श्रीनगर में चाय की दुकान पर रुके मुख्यमंत्री धामी, स्थानीय लोगों से की बातचीत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर चुंगी की मंगल सिंह की चाय दुकान पर रुके। उन्होंने लोगों और बच्चियों के साथ चाय पी, बातचीत की तथा सड़क निरीक्षण किया। इस पड़ाव को स्थानीय कारोबार और ‘लोकल फॉर वोकल’ के समर्थन से जोड़ा गया; चर्चा और निरीक्षण के नतीजे साझा नहीं हुए।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami along with officials in Tehri Garhwal district, Uttarakhand.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जीवीके हेलीपैड से सड़क मार्ग से देहरादून जाते समय श्रीनगर चुंगी के पास एक स्थानीय चाय की दुकान पर रुके। यहां उन्होंने दुकानदार, स्थानीय नागरिकों, बच्चियों और अधिकारियों से बातचीत की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया।

चाय की दुकान पर संवाद मुख्यमंत्री श्रीनगर चुंगी के पास मंगल सिंह की चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के साथ चाय पी। विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने बच्चियों, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों को स्वयं चाय भी परोसी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार और अन्य लोगों से सहज बातचीत की।

स्थानीय दुकान पर मुख्यमंत्री के रुकने से वहां मौजूद लोगों में उत्साह दिखाई दिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात करने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता जताई।

यह मुलाकात किसी औपचारिक बैठक के बजाय सड़क यात्रा के दौरान हुई। दुकान पर रुककर लोगों से बातचीत करने के जरिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों से अनौपचारिक संवाद किया। इस दौरान बच्चियों और अन्य नागरिकों से उनकी बातचीत भी विज्ञप्ति में प्रमुखता से उल्लेखित की गई।

हालांकि, बातचीत में उठाए गए मुद्दों, स्थानीय लोगों की मांगों या सड़क निरीक्षण के दौरान सामने आए किसी विशेष विषय के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन मुख्यमंत्री का स्थानीय चाय की दुकान पर रुकना ‘लोकल फॉर वोकल’ की भावना से जोड़कर देखा गया। विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल के माध्यम से स्थानीय दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों को अपनाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया।

स्थानीय दुकानें क्षेत्र की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा होती हैं। इनके कारोबार में ग्राहकों की नियमित आवाजाही और समुदाय का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने से स्थानीय व्यापार और छोटे उद्यमों के महत्व को रेखांकित किया जा सकता है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने में आम लोगों की भागीदारी भी अहम है। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना और आसपास के छोटे कारोबारियों से खरीदारी करना क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के तरीके हो सकते हैं।