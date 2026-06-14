गदरपुर में अंतरराष्ट्रीय क्याकिंग-कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का धामी ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा की, सुनिश्चित किया कि प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों के लिए की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रबंध, आवागमन और ठहरने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से आने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और अन्य प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का अनुभव लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां जल क्रीड़ा, पर्वतीय खेलों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बेहद अनुकूल हैं।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।”

खेलों के साथ पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देती हैं और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

अधिकारियों को दिए निर्देश धामी ने आयोजन स्थल पर निम्न व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए—

स्वच्छता व्यवस्था

पेयजल उपलब्धता

चिकित्सा सुविधाएं

सुरक्षा प्रबंध

यातायात प्रबंधन

खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन खेल गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय कारोबार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देते हैं। इससे उत्तराखंड की पहचान एक प्रमुख साहसिक पर्यटन राज्य के रूप में और मजबूत होगी।