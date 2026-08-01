एनडीआरएफ की तैयारियों का मुख्यमंत्री धामी ने लिया जायजा, आधुनिक तकनीक और बेहतर समन्वय पर दिया जोर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ बटालियन का दौरा कर आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक और समन्वय को प्राथमिकता दी। उन्होंने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली और अधिकारियों के समर्पण की सराहना की, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी बताया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गदरपुर स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियन का दौरा कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों, राहत एवं बचाव तंत्र और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण गतिविधियों और आपदा राहत अभियानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री का यह दौरा उनके एक दिवसीय गदरपुर-रुद्रपुर भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा था। इस दौरान वरिष्ठ एनडीआरएफ अधिकारियों ने बटालियन की परिचालन क्षमता, संसाधनों, प्रशिक्षण व्यवस्था और आपदा के समय अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील राज्य है। भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से राज्य में हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता रहती है। ऐसे में एनडीआरएफ जैसी संस्थाओं की भूमिका लोगों के जीवन की रक्षा करने और आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाने पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन तंत्र को लगातार अधिक आधुनिक, सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं और विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र और प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरकार इसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ अधिकारियों से विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों, उपलब्ध उपकरणों, संसाधनों और बचाव अभियानों के अनुभवों की भी जानकारी ली।

एनडीआरएफ के साहस की सराहना, पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों के साहस, समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बल के जवान पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ मानव जीवन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का अनुशासन, दक्षता और सेवा भाव पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत आधारशिला भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन एक-दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा तो आपदाओं के प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

राज्य सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का विस्तार, नियमित मॉक ड्रिल, क्षमता निर्माण और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।