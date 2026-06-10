उत्तराखंड ने जारी की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह नीति आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए राज्य को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान आधारित विकास, अनुसंधान और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई यह नीति राज्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

नई नीति में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान एवं तकनीक के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नीति आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए राज्य को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

नीति के क्रियान्वयन के लिए बनेगा सलाहकार निकाय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा। साथ ही अनुसंधान एवं नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रीकृत संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी।

इसके अलावा:

राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा

विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों में STI इकाइयां स्थापित की जाएंगी

वैज्ञानिक शोध और संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी

सार्वजनिक निधि से संचालित शोध कार्यों के डेटा का डिजिटल भंडारण किया जाएगा

"एक राष्ट्र, एक सदस्यता" पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अभिलेखागारों तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी

तकनीक के स्वदेशीकरण और स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान पर जोर नई नीति के तहत राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय तकनीकी समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार से जोड़ा जाएगा।

विज्ञान एवं नवाचार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए:

शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा

विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएंगे

नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप अत्याधुनिक शिक्षण-अधिगम केंद्र स्थापित किए जाएंगे

विज्ञान संचार और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य में विज्ञान नगरी, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, अटल टिंकरिंग लैब, एआई प्रयोगशालाएं, खगोल अवलोकन संघ और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

उभरती तकनीकों और शोध को मिलेगा प्रोत्साहन नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) और मिश्रित वास्तविकता (MR) जैसी उभरती तकनीकों को विशेष महत्व दिया गया है।

इसके साथ ही निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा:

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी

नैनो प्रौद्योगिकी

डिजिटल तकनीक

खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा

आपदा प्रबंधन नीति के तहत वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, संयुक्त शोध परियोजनाएं, फेलोशिप और छात्रवृत्तियां संचालित की जाएंगी। राज्य के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक विशेष सहभागिता पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।

बनेगी विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार वेधशाला राज्य सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार वेधशाला की स्थापना भी करेगी, जो योजनाओं, कार्यक्रमों, अनुदानों और प्रोत्साहनों से जुड़ी जानकारी का केंद्रीकृत डिजिटल भंडार होगी। साथ ही अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

नवप्रवर्तकों को पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनौतियों के समाधान में मददगार होगी नीति: प्रो. दुर्गेश पंत उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा, "उत्तराखंड वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के साथ ही हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। नई नीति इन चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों, शोध संस्थाओं, शिक्षाविदों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी।"

उन्होंने कहा, "यह नीति महिलाओं, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों, सीमांत समुदायों और दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करते हुए विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में समावेशी और समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी।"