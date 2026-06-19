योग स्वस्थ और संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'रन फॉर योगा' कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने योग को जीवन का आवश्यक हिस्सा बताकर जनमानस में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने उत्तराखंड को योग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित ‘रन फॉर योगा’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यह आयोजन 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि योग के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग, आध्यात्मिक साधना और ऋषि-मुनियों की तपस्थली रही है। यहां की आध्यात्मिक परंपरा और प्राकृतिक वातावरण मानवता को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का संदेश देते हैं।

उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली वैज्ञानिक और जीवनोपयोगी पद्धति है।

योग को मिली वैश्विक पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अवसाद और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच योग स्वस्थ और संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है।

युवाओं से योग अपनाने की अपील मुख्यमंत्री ने युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य और देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि नई योग नीति के तहत योग एवं ध्यान केंद्रों को प्रोत्साहन, योग प्रशिक्षकों को सहयोग और योग आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने और योग के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।