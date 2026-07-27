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उत्तराखंड में साहित्य संरक्षण और साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा, लेखकों से मिले मुख्यमंत्री धामी

By Dakshita Ojha
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ साहित्यकारों से संवाद किया। उन्होंने साहित्यकारों की महत्वता पर जोर दिया और साहित्यिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की।

उत्तराखंड में साहित्य संरक्षण और साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा, लेखकों से मिले मुख्यमंत्री धामी
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेशभर से आए वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने साहित्यकारों की राज्य के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साहित्यिक वातावरण को सशक्त बनाने और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक साहित्यकार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। साहित्यकारों ने उन्हें अपनी-अपनी स्वरचित पुस्तकें भेंट कीं, जबकि मुख्यमंत्री ने उनके साहित्यिक योगदान और वर्तमान लेखन पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकार केवल समाज का दर्पण नहीं होते, बल्कि समाज को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक चेतना के विस्तार में साहित्यकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नई पीढ़ी में पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड महर्षि वेदव्यास सहित अनेक ऋषि-मुनियों की तपोभूमि और कर्मभूमि रही है। इस भूमि ने ऐसे साहित्यकार दिए हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी में अध्ययन और लेखन की संस्कृति विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के पुराने, बिखरे और अप्रकाशित साहित्य के संग्रह, संरक्षण और प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से दो साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकारों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में 'उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान' और वर्ष 2025 में 'दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान' की शुरुआत की है।

'1000 पुस्तक दान अभियान' को मुख्यमंत्री का समर्थन

हरेला पर्व के अवसर पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से संचालित '1000 पुस्तक दान अभियान' को भी मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने 'लेखकों से संवाद' कार्यक्रम में मौजूद लेखकों की 50 पुस्तकें स्वयं खरीदकर रुद्रप्रयाग के सार्वजनिक पुस्तकालय को उपलब्ध कराने की घोषणा की।

यह अभियान 'एक पुस्तक, एक वृक्ष, एक उज्ज्वल भविष्य' थीम पर सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पुस्तक संग्रह के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान, संस्कार और सकारात्मक सोच का आधार होती हैं। उनके अनुसार, यह पहल पुस्तक दान की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं में अध्ययन की आदत विकसित करने में भी सहायक होगी।

कार्यक्रम में कई साहित्यकारों, पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया।

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