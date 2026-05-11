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मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया, खिलाड़ियों संग मैदान में उतरकर बढ़ाया उत्साह

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्टेडियम में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण कर उसे जनपदवासियों को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं बल्लेबाजी कर पिच का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल, हॉकी सहित अन्य खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया, खिलाड़ियों संग मैदान में उतरकर बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्टेडियम पहुंचकर उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया और इसे जनपदवासियों को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे और क्रिकेट, फुटबॉल तथा अन्य खेल गतिविधियों में भाग लेकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने क्रिकेट पिच पर स्वयं बल्लेबाजी करते हुए छह गेंदों का ओवर खेलकर मैदान का औपचारिक उद्घाटन किया। मैदान में खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री का आत्मीय और उत्साहपूर्ण अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद कर उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई और उन्हें नशे से दूर रहकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासित जीवन, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे नशा विरोधी अभियान से युवाओं को जुड़ने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौ खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं में अपार प्रतिभा और क्षमता है तथा सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “खेल महाकुंभ” जैसे आयोजनों से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की नई खेल नीति के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ समेत राज्य के विभिन्न जनपदों में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि क्रिकेट मैदान के चारों ओर फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और भविष्य में यहां अधिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा सके।

सरकारी बयान के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्य सरकार की खेल और युवा कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में चल रही पहल का हिस्सा है, जिसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में भी खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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