Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मसूरी विधानसभा में Rs 17.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, सीएम धामी ने गिनाईं सरकार की योजनाएं

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा में 17.80 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मसूरी विधानसभा में Rs 17.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, सीएम धामी ने गिनाईं सरकार की योजनाएं
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरुकुल में Rs 17.80 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में बने सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ उत्तराखंड को पर्यटन, खेल और एडवेंचर गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। उन्होंने बताया कि पुरुकुल में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है तथा मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किलोमीटर मुख्य सड़क का उच्चीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गंगोल-पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से कई गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है।

धामी ने बताया कि मालदेवता लाल पुल से सिल्ला-मोलधार होते हुए सुआखोली तक सड़क को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत मजबूत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत रिखोली के सोलाह गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा सहस्त्रधारा में बाल्दी नदी के दोनों किनारों पर करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य और न्यू कैंट रोड क्षेत्र में भी सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं।

रोजगार, कानून और सरकारी योजनाओं का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और जनसांख्यिकीय बदलाव रोकने के उद्देश्य से सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता और भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां मिली हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की स्टार्टअप नीति, 'एक जनपद दो उत्पाद', 'हाउस ऑफ हिमालयाज', 'होम स्टे योजना', 'वेड इन उत्तराखंड' और 'सौर स्वरोजगार योजना' जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों से युवाओं को अपने ही गांव और शहर में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

धामी ने दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है और नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समारोह में राज्य सरकार के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।