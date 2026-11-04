मुख्यमंत्री धामी ने खेलकूद समारोह के विजेताओं को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है। हिमालय के सीमांत क्षेत्रों से कन्याकुमारी और पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों से पूर्वोत्तर तक के खिलाड़ियों का एक मंच पर जुटना लघु भारत का दर्शन कराता है। खेल का मैदान अलग-अलग भाषा, वेशभूषा और परिवेश के लोगों को जोड़ता है। यह आपसी समझ बढ़ाता है।

खेलों से मिलते संस्कार मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल में जीत और हार दोनों का महत्व है। जीत आगे बढ़ने का उत्साह देती है, जबकि हार अपनी कमियों को पहचानकर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। खेलों से विद्यार्थियों में साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मिलकर काम करने का गुण विकसित होता है।

उन्होंने विद्या भारती के शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना से शुरू हुई संस्था की यात्रा आज देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच चुकी है। सीमांत, ग्रामीण, जनजातीय और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए इसके प्रयास सराहनीय हैं।

उत्तराखंड में खेल सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए काम कर रही है। प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिले और प्रदेश के युवा खेलों में बेहतर भविष्य बना सकें।

उन्होंने पेरिस पैरालंपिक-2024 के रजत पदक विजेता निषाद कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, नियमित अभ्यास और मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि समारोह में शामिल खिलाड़ी भी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे।