मुख्यमंत्री धामी ने 187 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 187 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने पारदर्शिता और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं पर जोर दिया, यह मानते हुए कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 187 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में चयनित 182 अभ्यर्थी और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक पद पर चयनित पांच अभ्यर्थी शामिल हैं।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य की जनता के विश्वास और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 71 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 182 उम्मीदवारों का चयन हुआ।

उन्होंने कहा कि यह सफलता अभ्यर्थियों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।

धामी ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कानून के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने 34 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी है।

नवचयनित अधिकारियों से जनसेवा पर ध्यान देने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पद का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा, “दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यालय में सम्मान, विश्वास और समयबद्ध समाधान का अनुभव होना चाहिए।”

धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें 21वीं सदी के तीसरे दशक को “उत्तराखंड का दशक” बताया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में नवचयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।