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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे किए 5 साल, ऋषिकेश में शक्ति प्रदर्शन के साथ विकास और सुशासन का दोहराया संकल्प

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें विकास योजनाओं और सुशासन के प्रति अपने समर्पण को दोहराया। ऋषिकेश में आयोजित समारोह में उन्होंने राज्य में हुई विकास परियोजनाओं और जनसेवी कार्यक्रमों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे किए 5 साल, ऋषिकेश में शक्ति प्रदर्शन के साथ विकास और सुशासन का दोहराया संकल्प

उत्तराखंड की राजनीति में गुरुवार का दिन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पड़ाव के रूप में दर्ज हुआ, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में आयोजित विशाल कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच धामी सरकार ने अपने पांच वर्षों की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और सुशासन मॉडल को जनता के सामने रखा।

“सेवा, सुशासन एवं समर्पण : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत आयोजित इस आयोजन में “धाकड़ धामी जिंदाबाद” और “पुष्कर धामी जिंदाबाद” के नारों के बीच मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

‘सत्ता नहीं, सेवा हमारी पहचान’ : CM धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के लिए यह अवसर केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्ममंथन और जनता के प्रति समर्पण को और मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि सत्ता कभी उनका लक्ष्य नहीं रही, बल्कि जनसेवा ही सरकार की प्राथमिकता रही है।

CM धामी ने वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि सरकार की कोशिश योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की है। उन्होंने अधिकारियों को सेवा पखवाड़े के दौरान जनता के बीच जाकर समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि राज्य में ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, राष्ट्रीय खेलों और जी-20 जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गईं। स्टार्टअप नीति, होमस्टे योजना, एक जनपद-दो उत्पाद और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया है। सरकार के अनुसार “लखपति दीदी” अभियान के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।

धामी सरकार के फैसले राष्ट्रीय चर्चा में

कार्यक्रम के दौरान धामी सरकार के कई फैसलों को उसकी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया। इनमें समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, भू-कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और 1064 हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसे कदम शामिल रहे।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री को पांच वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह राजनीतिक स्थिरता और जनता के विश्वास का प्रतीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि धामी सरकार के कई फैसलों का अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं।

हालांकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी, पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति को लेकर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन आईडीपीएल मैदान में उमड़ी भीड़ और सरकार की आक्रामक उपलब्धि प्रस्तुति ने साफ संकेत दिया कि बीजेपी आगामी राजनीतिक रणनीति में मुख्यमंत्री धामी को केंद्रीय चेहरा बनाकर आगे बढ़ना चाहती है।

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