उत्तराखंड सीएम धामी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन को चिह्नित करते हुए इसे लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में वर्णित किया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान की सराहना की और आगामी पीढ़ी को उनकी कहानी बताने की आवश्यकता पर बल दिया।

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता बचाने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया।

जीएमएस रोड स्थित एक होटल में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान करते हुए धामी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो सकी।

उत्तराखंड सीएम ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इन मूल अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि देश की जागरूक जनता ने लोकतांत्रिक माध्यमों से इसका जवाब देकर लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया।

लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान धामी ने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह की गई थी। साथ ही आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रित जीवनसाथियों को विशेष पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं।

उत्तराखंड सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विकसित भारत और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया।