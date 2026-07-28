मुख्यमंत्री धामी ने Rs 93 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी, सड़क, पर्यटन, हेलीपैड और सौर ऊर्जा योजनाओं को बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में विकास के लिए ₹93 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजनाएं सड़क सुविधा, पर्यटन, हेलीपैड निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हैं। जानिए इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन, सड़क संपर्क, हेलीपैड निर्माण, पुलिस अवसंरचना, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लगभग ₹93 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाना और ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं को विकसित करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाएं राज्य के कई जिलों में फैली हुई हैं और इनमें पर्यटन अवसंरचना, मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुधार, पुलिस आवास, हेलीपैड, विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा सौर एवं भूतापीय ऊर्जा से जुड़े कार्य शामिल हैं।

पर्यटन, सड़क संपर्क और हेलीपैड परियोजनाओं पर विशेष जोर सरकार के अनुसार, सबसे बड़ी स्वीकृति अल्मोड़ा जिले में गोल्ज्यू मंदिर के निकट पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए दी गई है। इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग और पशुपालन विभाग की भूमि पर पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु ₹56.29 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

टिहरी गढ़वाल जिले के टिहरी विधानसभा क्षेत्र में ज्ञानसू-ग्वाड़-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए ₹3.32 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं, देहरादून जिले के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र स्थित भानियावाला विस्थापित क्षेत्र में मुख्य एवं आंतरिक सड़कों के चौड़ीकरण, पक्कीकरण और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए ₹1.23 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन और हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के फिताड़ी गांव में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹1.39 करोड़, जोशियाड़ा क्षेत्र में पहले से बने हेलीपैड के सौंदर्यीकरण के लिए ₹46.45 लाख तथा टिहरी गढ़वाल के भांगला पट्टी दोगी गांव में नए हेलीपैड के निर्माण के लिए ₹75.68 लाख की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा उत्तरकाशी के जानकीचट्टी में एडीआरएफ पोस्ट के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹1.18 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को और मजबूत किए जाने की उम्मीद है।

पुलिस आवास, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं को भी मंजूरी हरिद्वार जिले में पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी कई स्वीकृतियां दी गई हैं। पुराना थाना श्यामपुर परिसर में 12 टाइप-द्वितीय आवासों के निर्माण के लिए कुल ₹5.76 करोड़ की परियोजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में ₹2.31 करोड़ जारी किए गए हैं। इसी प्रकार ज्वालापुर कोतवाली परिसर में 12 आवासों के निर्माण के लिए ₹5.70 करोड़ की स्वीकृति के साथ प्रथम किस्त के रूप में ₹2.28 करोड़ तथा बहादराबाद थाना परिसर में छह टाइप-द्वितीय आवासों के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹1.26 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज पावकी देवी, नैचोली खनाना और चमराड़ा देवी के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत ₹4.01 करोड़ की परियोजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में ₹1.98 करोड़ जारी करने का अनुमोदन दिया है।

ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) को चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर भूतापीय ऊर्जा स्रोतों के प्रारंभिक सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए ₹3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में ₹1.20 करोड़ भी मंजूर किए गए हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राज्यांश उपलब्ध कराने के लिए ₹20 करोड़ जारी करने की भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।