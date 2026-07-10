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मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं और कुम्भ-2027 तैयारियों के लिए Rs 495 करोड़ मंजूर किए

By Dakshita Ojha
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इसमें सड़क, पर्यटन, धार्मिक स्थलों और कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को प्राथमिकता दी गई है। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को सशक्त करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं और कुम्भ-2027 तैयारियों के लिए Rs 495 करोड़ मंजूर किए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, शहरी विकास, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, स्थानीय निकायों और कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग Rs 495 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के पात्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि तथा दो मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई है।

सरकार के अनुसार, स्वीकृत राशि से सड़क निर्माण एवं पुनर्निर्माण, शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, जिला पंचायतों के विकास कार्य, पर्यटन परियोजनाओं, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था और अन्य जनहित परियोजनाओं को गति मिलेगी।

स्थानीय निकायों, सड़क और कुम्भ परियोजनाओं पर बड़ा निवेश

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को Rs 328.28 करोड़ तथा जिला पंचायतों को Rs 82.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। यह राशि छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत जारी की जाएगी।

कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के लिए विश्वसनीय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Rs 43.87 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें पहली किस्त के रूप में Rs 17.55 करोड़ जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है।

रामनगर में पुरानी तहसील परिसर की भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए Rs 38.58 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चम्पावत में एडवेंचर पार्क, महिला प्रौद्योगिकी पार्क तथा पिथौरागढ़ के गुंजी गांव के समग्र विकास सहित कई अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा नरेंद्र नगर, हरिद्वार, लक्सर, सितारगंज, धारचूला और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। रुद्रपुर स्थित 31वीं वाहिनी पीएसी में आरटीसी एवं बैरक निर्माण, डीडीहाट न्यायालय में शिशु गृह तथा देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय भवन के निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति मिली है।

कर्मचारियों का डीए बढ़ा, दो सड़कों के नाम बदले जाएंगे

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दी है जो पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

एक जनवरी 2026 से पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में दो मोटर मार्गों के नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई है। बिडोरा-छेवी पातशाही गेट-धूमखेड़ा मार्ग का नाम 'साहिबजादे फतेह सिंह रोड' तथा सौनी-डौड़ाखाल-तिपोला मोटर मार्ग का नाम राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय पूरण सिंह डंगवाल के नाम पर रखा जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को गति देने तथा आगामी कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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