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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए Rs 227 करोड़ मंजूर किए, हरिद्वार कुंभ कार्यों को सबसे बड़ा आवंटन

By Dakshita Ojha
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के लिए 227 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। जानिए कैसे ये परियोजनाएं राज्य को बदल देंगी।

मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए Rs 227 करोड़ मंजूर किए, हरिद्वार कुंभ कार्यों को सबसे बड़ा आवंटन
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सड़क, पुलिस अवसंरचना, कुंभ मेला-2027 से जुड़े निर्माण कार्यों तथा पूर्व सैनिक परिवारों के कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए लगभग Rs 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई।

कुंभ मेला-2027 के लिए बड़े निर्माण कार्य

विज्ञप्ति के अनुसार, हरिद्वार जिले में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत सिंचाई विभाग को सबसे बड़ा आवंटन मिला है। चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं तट पर घाट और आस्था पथ निर्माण के लिए Rs 98.18 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाएं तट पर घाट और आस्था पथ निर्माण के लिए Rs 115.91 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सरकार ने कहा कि इन परियोजनाओं से कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी और हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।

देहरादून सड़क चौड़ीकरण और पुलिस अवसंरचना

मुख्यमंत्री ने देहरादून के न्यू कैंट मार्ग के 1.650 किलोमीटर हिस्से को दो लेन से तीन लेन में उन्नत करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और जलापूर्ति लाइन स्थानांतरण कार्य हेतु Rs 11.95 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है।

हरिद्वार जिले में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए कुल Rs 2.41 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में Rs 96.59 लाख जारी करने का अनुमोदन भी दिया गया है।

पूर्व सैनिक परिवारों के लिए छात्रवृत्ति सहायता

सरकार ने उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भुगतान हेतु कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से Rs 36.84 लाख मंजूर किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, इस सहायता का उद्देश्य पूर्व सैनिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ी

मुख्यमंत्री धामी ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दर 1 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।

सरकार ने कहा कि इन स्वीकृतियों का उद्देश्य राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी सुधारना, कुंभ मेला संबंधी विकास कार्यों को गति देना और पेंशनरों तथा पूर्व सैनिक परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक राहत प्रदान करना है।

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